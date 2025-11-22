「私の人生は動物たちに支えられてきました。だからワンちゃん、ネコちゃんはもちろん、ウサギや馬なども保護できるハッピーランドを作りたいんです」芸人のやす子が、『坂上どうぶつ王国』（フジテレビ系）で壮大な夢を語ったのは、7月25日放送の2時間スペシャル版でのことだった。しかしMCの坂上忍から「何億ぐらいを予定している?」と質問されると、やす子は『億?……』と茫然自失。さらに、3年間で200頭以上の犬や猫を保護