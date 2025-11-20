ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > へずまりゅう氏 安倍氏銃撃事件の公判中に居眠り？→本人きっぱり否… 裁判 いびき 奈良県 時事ニュース J-CASTニュース へずまりゅう氏 安倍氏銃撃事件の公判中に居眠り？→本人きっぱり否定 2025年11月20日 13時43分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと へずまりゅう氏が、安倍晋三氏銃撃事件の被告の公判を傍聴した件 へずま氏が公判中に居眠りをしていたという真偽不明の情報がXで拡散された 同氏は「事実と異なります」「議会でも一度も寝たことがない」と否定した 記事を読む おすすめ記事 ロゴの「L」で誤解生んだコーヒーカップ、デザイン変更へ ローソン、在庫使い切る3か月後にリニューアル 2025年11月18日 13時30分 草間リチャード敬太 Aぇ！group脱退「1年前から心の病」明かす 活動休止中もSTARTO退所せず 2025年11月20日 18時15分 めざましテレビ公式X、timelesz篠塚大輝の「一発ギャグ」告知を削除 相次ぐ批判にフジ「今後の番組制作にいかし」 2025年11月19日 18時17分 祖父「守りきれなくてごめん」 3歳女児はねられ死亡、自動車教習所社長を逮捕 2025年11月19日 20時15分 佐野岳が全治９カ月の重傷 ＴＢＳ「最強スポーツ男子頂上決戦」収録で 跳び箱１７段で着地右足ひねる 2025年11月20日 13時21分