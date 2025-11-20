奈良県奈良市議会議員のへずまりゅう氏が2025年11月20日にXを更新し、現在奈良地裁で行われている山上徹也被告の公判中に居眠りをしていたという真偽不明の情報に対し、きっぱり否定した。

「事実と異なります」

山上被告の初公判は10月28日に行われ、へずま氏は同日にXで裁判傍聴券が当たったことを報告。傍聴した感想も投稿していた。

ところがネット上では、その初公判でへずま氏が「いびきをかいて寝ていた」という真偽不明の情報が流れ、暴露系Xアカウントの滝沢ガレソ氏が「DMを頂いています」などとその情報を拡散した。

これに対し、へずま氏はガレソ氏のポストに返信する形で、「事実と異なります」ときっぱり否定。

また、「法廷は狭く自分の爆音いびきは鳴り響くので事実であれば裁判官が注意するか退室させられるでしょうね」と説明し、「議会でも一度も寝たことがないですし嫌がらせのDMです」とコメントしていた。

このポストにへずま氏の元には、「近くにいる仲間の声が一番正確だから確認するのをした方がいい」「虚言話作ってまでへずまりゅうを貶めたいんだろね」といったさまざまな声が集まっていた。