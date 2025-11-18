10月、大分県内のホテルや旅館を利用した宿泊者数は、外国人客がひと月の過去最多に迫るなど、前の年から大幅に増加しました。 県の観光統計調査によりますと、10月の県内のホテルや旅館を利用した宿泊者数はおよそ47万3000人で、去年の10月と比べて6万1000人余り増加しました。 国内客はおよそ35万3000人で、県内外ともに去年から増加しています。外国人客はおよそ12万人と、過去最多を記録した今年1月の数字に300人余り及びま