DoingはBeingの副産物である――リーダーの在り方が、すべての結果を決めている――1．表面を変えても、根は変わらない多くの人が「どうすれば成果が出るか」「どうすれば人が動くか」を学ぼうとする。行動の仕方、伝え方、マネジメントの方法――いわゆるDoing（やり方）だ。だが、いくらDoingを変えても、なぜか結果が続かない。一瞬うまくいっても、しばらくすると元に戻る。それは、外側を変えても、内側が変わっていないから