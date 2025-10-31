今季J2のレノファ山口でプレーしているオランダ人GKニック・マルスマンが、母国のインタビューで日本での1年間を語っていた。ニック・マルスマンは1990年10月1日生まれの35歳。トゥウェンテやユトレヒト、フェイエノールトなどでプレーした経験を持っているベテランGKだ。2021年にアメリカへと渡り、インテル・マイアミ、サン・アントニオFCに所属した後、オランダ2部で1年半を過ごし、今季初めて日本へとやってきた。6月には怪我