½Õ¤Î¥»¥ë¥Õ¥±¥¢① ÄË¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤òÍ¥¤·¤¯¤µ¤¹¤ë ½Õ¤Îµ¤¸õÊÑ²½¤Ë¤è¤ëÂÎ¤ÎÉÔÄ´¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Ë°Õ¼±¤ò¸þ¤±¡¢Í¥¤·¤¯¿¨¤ì¤ë¥»¥ë¥Õ¥¿¥Ã¥Á¤¬Èó¾ï¤ËÍ­¸ú¤Ç¤¹¡£ÅìÍÎ°å³Ø¤Î¡Öµ¤¤¬¤á¤°¤ì¤Ð·ì¤â¤á¤°¤ê¡¢µ¤¤¬ÂÚ¤ì¤Ð·ì¤âÂÚ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡Öµ¤·ì¿å(¤­¤±¤Ä¤¹¤¤)¡×¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥±¥¢¤Ç¤¹¡£µ¤¤ÎÎ®¤ì¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉÔÄ´¤¬´ËÏÂ¤µ¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£ ½Õ¤Ï¡¢¡Ö´Î¡×¤Î¡Öµ¤¡×¤¬²á¾ê¤Ë¹â¤Ö¤Ã¤¿¤ê¡¢Î®¤ì¤¬ÂÚ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¨