株式会社クローマライフは、琥珀糖のはかない美しさとジューシーな果実感を融合させた新商品「夕凪の琥珀糖 レモン＆オレンジ」と「月夜の琥珀糖 グレープ＆ブルーベリー」を、2025年9月30日より全国のセブンイレブンで発売中(数量限定)。 【写真】レモン、オレンジ、グレープ、ブルーベリー。4つの味と色を楽しむセブン限定の琥珀糖2025年9月30日より全国のセブンイレブンで発売中の「夕凪の琥珀糖 レモン＆オレンジ」と「月夜の