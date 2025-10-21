かつては多くの日本人選手が憧れたピンストライプ日本の選手にとって、ヤンキースはもはや“憧れの地”ではなくなったのか。米スポーツ専門誌「スポーツ・イラストレイテッド」のジョセフ・ランダッソ記者は18日（日本時間19日）に「日本のスター選手たちは、もはやヤンキースを目的地とは見なしていない」と報じた。ヤクルトの村上宗隆内野手が今オフにもメジャーリーグに挑戦する可能性が囁かれている中、かつての常勝球団の動