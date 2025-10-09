漫画家でイラストレーターの江口寿史氏の“トレパク”騒動が尾を引いている。【写真】服やバッグの細部まで一致…どう見ても“アウト”な江口氏のイラスト江口寿史氏イラスト騒動、ルミネはーー問題の発端となったのは江口氏がルミネ荻窪のイベント『中央線文化祭』のポスターに寄せた女性の横顔のイラストだった。イラストは写真をトレースしたものだったが、モデルとされた女性が名乗り出て無許可であったことがわかり、“ト