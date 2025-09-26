ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 人気コスプレイヤー・柳丸さんが死去 親族が文書を掲載し伝える エンタメ・芸能ニュース コスプレ 訃報・おくやみ スポニチアネックス 人気コスプレイヤー・柳丸さんが死去 親族が文書を掲載し伝える 2025年9月26日 16時52分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 Xのフォロワーが66万人超の人気コスプレイヤー・柳丸さん 16日に死去したことを、親族が26日にXで文書を掲載し伝えた 柳丸さんは昨年11月に、病気治療のため長期入院することを報告していた 記事を読む おすすめ記事 大谷翔平の背後で…目撃した“異常現象” もはやド軍名物、同僚の佇まいが「最高」 2025年9月23日 22時3分 ドジャース サヨナラ負けのベンチでぼうぜん 女房役が見せた表情が「つらすぎる」移籍後初アーチ＆大谷翔平を好リードも 2025年9月24日 19時31分 山本由伸「1年戦力としてプレーできた」優勝かかる大一番でエースの仕事 PSへ「とにかく勝つだけ」 2025年9月26日 7時50分 アレン様、幸せとは「金。金で心はなびく」 毎回6〜7万円のディナーをおごるも信頼していたスタッフに飛ばれ 施しの精神を失う 2025年9月25日 15時41分 今夜の『タイムレスマン』、女性芸人の口撃にタジタジ!?「立道」で対決 ゴールデンSP先出も！ 2025年9月23日 6時0分