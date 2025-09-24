NY株式23日（NY時間16:22）（日本時間05:22） ダウ平均46292.78（-88.76-0.19%） S＆P5006656.92（-36.83-0.55%） ナスダック22573.47（-215.51-0.95%） CME日経平均先物45395（大証終比：+75+0.17%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は反落。一方、前日上昇したアップル＜AAPL＞やエヌビディア＜NVDA＞は反落し、ナスダックは大幅安。 午後になってパウエル議長の講演が伝わり、米株