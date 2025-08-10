第6日目の4試合が悪天候のため翌日に順延第107回全国高校野球選手権は10日、第6日目に行われる予定だった4試合が悪天候のため全て順延となった。それを受け、ファンからは「日程は大丈夫かな？」「8月中に終わるのか？」などと不安な声が飛び交っている。順延が発表されたのは9日の午後9時半過ぎ。大会本部（日本高等学校野球連盟／日本高野連、朝日新聞社）から、10日に行われる予定だった県岐阜商-日大山形、北海-東海大熊本