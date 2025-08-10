第１０７回全国高校野球選手権大会（甲子園）に出場中の広陵（広島）が１０日、今大会の出場を辞退した。この日、同校の堀正和校長が兵庫・西宮市内で会見し、明かした。７日の１回戦で対戦し１―３で敗れた旭川志峯（北北海道）は、９日に北海道に戻り、きょう１０日から新チームの練習を再開。練習中に辞退することを知った山本博幸監督（４５）は、「何も感じないです。広陵高校と試合をして、３―１で負けた。ただそれだけ