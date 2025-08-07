「汗染みが気になる」「二の腕を隠したい」「コーデがマンネリ化する」 など、読者から寄せられた夏のあるあるなお悩みをスタイリスト目線で解決。今回は日差しで暑い外と冷房で寒い室内の体温調節にぴったりなはおりをご紹介。外は暑いけど、室内は寒い。体温調節をおしゃれにしたいメッシュ、レース素材のカーディガンでおしゃれに冷房対策！冷房対策の羽織りものとして、カーデは必須。トレンドでもあるメッシュやレース、シア