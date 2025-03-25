À¾Àî¤Ïº£¥·¡¼¥º¥óÄ»À´¤Ø¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¡ÄÉÙ»³Àï¤Ç½é¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë2019Ç¯¤Ë¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿MFÀ¾Àî½á¤Ï¡¢¸½ºßJ2¤Î¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Ø2ÅÙÌÜ¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¥·¡¼¥º¥ó½é¥´¡¼¥ë¤Ï3·î23Æü¤ÎÂè6Àá¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³Àï¤Î·è¾¡ÃÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜÂåÉ½MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÀï¡Ê20Æü¡¿2-0¡Ë¤Ç·è¤á¤¿ÆÀÅÀ¤Ë¾õ¶·¤Î»÷¤¿°ìÈ¯¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÂç¤­¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£À¾Àî¤Ï¡¢µ×ÊÝ¤ÈÆ±À¤Âå¤Î23ºÐ¡£2019Ç¯¤ËCÂçºå¤Ç¥×¥í¥­