1月から放送を開始した新ドラマ『日本一の最低男 ※私の家族はニセモノだった』（フジテレビ系、木曜よる10時〜）。不祥事を起こしてテレビ局を退職するも、政治家に転身して人生再起をかける大森一平（香取慎吾）が主人公の本作。国会議員の秘書を務める幼馴染・真壁考次郎（安田顕）の助言を受け、生活者目線があることをアピールするため、シングルファーザーの義弟・小原正助（志尊淳）一家と同居して“偽りのホームドラマ”