俳優の志尊淳（30歳）が、7月27日に放送された宣伝番組「24時間テレビ『あなたのことを教えて』チャリティーパートナー全員集合SP」（日本テレビ系）に出演。King & Prince・永瀬廉から「ここ最近、（連絡が）ウンともスンともなくなった」と嘆いた。今年の「24時間テレビ」に出演するチャリティーパートナーの浜辺美波やKing & Prince・永瀬廉など全員が揃い、それぞれが「あなたのことを教えて」と質問していくことに。