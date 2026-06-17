【阪急うめだ本店で販売】レザーブランドが本気で仕立てた「上質なラフィアバッグ」。大人の日常を豊かに彩るLIMITED SHOPがオープン。

満田工業株式会社マダガスカルラフィア かごトートバッグ 、各チャームの組み合わせイメージ

日本発のラグジュアリーなバッグや財布を展開するSALON DE ALFURD (サロンドアルファード)（満田工業株式会社 本社：埼玉県吉川市 代表取締役：満田浩樹）は、マダガスカル産ラフィアや上質なスペイン製素材を採用したかごトートをはじめ、欧州レザーを贅沢に用いたバッグが一堂に揃う期間限定ショップを、阪急うめだ本店にて開催いたします。

<SALON DE ALFURD> LIMITED SHOP

期間：2026年6月24日（水）→6月30日（火）

会場：阪急うめだ本店 1階 バッグアトリエ イベントスペース

内容：新作カゴバッグと、レザーバッグ、チャームの販売

期間限定コレクションの魅力

「洗練と遊び心」をコンセプトに、上質なレザーアイテムを展開するSALON DE ALFURD。今回の7日の期間限定ショップでは、ファッション感度の高い大人の女性に向けた、以下のこだわりが詰まっています。

レザーブランドの矜持： 単なる季節のバッグではない、細部まで仕立てられた確かな品質

日常に寄り添う機能美： 毎日を豊かに、快適に彩る「驚きの軽さ」

賢い選択： 本物志向でありながら、スマートに手に取れる絶妙な価格帯

個性の演出： 周りと差がつく、洗練された遊び心のあるデザイン

＜マダガスカルラフィア かごトートの特徴＞

マダガスカル産ラフィアを採用。そこに繊細な金糸を贅沢に織り交ぜることで、太陽の光を受けるたびにさりげなく上品な輝きを放ちます。単なる季節の「かごバッグ」の枠を超えた、大人の日常にふさわしい華やかさとリラックス感を演出します。

製品概要と主な商品(全て税込) ※商品のサイズは外寸での実寸となります

マダガスカルラフィア かごトートバッグ Mサイズ Edition VER.（ナチュラル）

・マダガスカルラフィア かごトートバッグ Mサイズ Edition VER.（ナチュラル）

ラフィアに繊細な金糸を織り交ぜ、華やかさを演出するバッグ。

（W38.5×H31×D20cm）63,800円

・デザインパールショートハンドル

（MAX26cm）2,750円

・くだものチャーム（チェリー）

（MAX12cm）9,900円

マダガスカルラフィア かごトートバッグ Mサイズ Edition VER.（グレー）

・マダガスカルラフィア かごトートバッグ Mサイズ Edition VER.（グレー）

（W38.5×H31×D20cm）63,800円

ハンドル部分は、上質なレザーを二重に巻き上げた贅沢な仕様。手にしっとりと馴染む持ち心地を実現しました。

・リボンチャーム

（MAX16cm）7,700円

ジャグジーイーストウエストラフィア調カゴ素材 トートバッグ

・ジャグジーイーストウエスト ラフィア調カゴ素材 トートバッグ

（W43×H22×D15cm） 96,800円

夏から初秋のスタイルにも自然と馴染む上品な佇まい。スペイン製ラフィア調素材の繊細な編み目と、洗練されたフォルムが大人の佇まいを美し宇引き立てます。

・ダブルスターチャーム（MAX16cm） 9,900円

＜右＞GAIEN 2WAYボストン Sサイズ（グラファイト）、＜左＞GAIEN イーストウエスト 2WAYボストン Mサイズ（グラファイト）

＜右＞

・GAIEN 2WAYボストン Sサイズ

（W23×H15.5×D8.5cm）110,000円

・リボンチャーム MAX16cm）7,700円

・デザインパールショートハンドル （MAX26cm） 2,750円

・ハイヒールチャーム （MAX7cm） 7,700円

＜左＞

・GAIEN イーストウエスト 2WAYボストン Mサイズ （W31×H15×D10.5cm）132,000円

・リボンチャーム （MAX16cm）7,700円

・デザインパールショートハンドル （MAX26cm） 2,750円

・スマイルラインストーンチャーム （MAX13.5cm） 8,800円

Luxe Air Nylon（ルクセア ナイロン）トートバッグ

・Luxe Air Nylon（ルクセア ナイロン）トートバッグ

（W35×H26×D14cm）79,200円

イタリア製リサイクルナイロンを使用。軽く、シワになりにくく、撥水性・耐久性にも優れた、進化版リュクスナイロン。

＜ノベルティ＞

スマイル バッグチャーム ラインストーン（クリスタル）ミニサイズ

期間中、〈サロンドアルファード〉の商品を税込40,000円以上お買上げの先着20名様に、「スマイル バッグチャーム ラインストーン（クリスタル）ミニサイズ」をさしあげます。※カラーはお選びいただけません。※なくなり次第終了いたします。

会社概要

満田工業株式会社

代表取締役：満田 浩樹

資本金：1000万円（2023年2月現在）

所在地：埼玉県吉川市川藤815

直営店舗(コーナー展開を含む)

広尾本店／札幌三越店／仙台三越店／小田急百貨店新宿店／東武百貨店船橋店／高島屋柏店／そごう横浜店／名古屋栄三越店（コーナー）／千里阪急店／西宮阪急店／高槻阪急スクエア店

URL：https://salon-de-alfurd.jp/pages/company

＜ブランドサイト＞ https://salon-de-alfurd.jp/

＜ブランドサイト（越境EC）＞ https://salon-de-alfurd.com/

＜公式Instagram＞ https://www.instagram.com/salondealfurd/

＜公式Facebook＞ https://www.facebook.com/salon.de.alfurd/

＜公式Twitter＞ https://twitter.com/SALON_DE_ALFURD/

代表・満田 浩樹（みつだ ひろき）の略歴

2006年早稲田大学理工学研究科修士課程修了。大学院修了後、ヘッドハンティング会社に就職。退社後、ファッションやアートの勉強のため、ヨーロッパ24カ国45都市を単身、旅しました。帰国後は、父の病気を機に家業である鞄工場を継ぎ、新たに「SALON DE ALFURD」ブランドを立ち上げました。

社長就任と同時に、「ネット販売を中心とし、店舗以外では在庫を持たないことで、価格を押さえて、高品質を実現する体制」「シーズンごとに新作を出すのではなく、迅速に多くの商品を展開し、販売状況や顧客の声を細かく反映しながらバージョンアップを繰り返し、売れ筋商品に育て上げる商品開発法」など、従来のアパレル産業の常識とは正反対の戦略をとることで、急成長を遂げています。

オンライン販売のみならず、高い品質が評価され、阪急、高島屋、三越など日本を代表する百貨店にも展開。昨年はネットでの購入リピート率は40％に達するなど、人気を博しています。

また、「埼玉県SDGsパートナー」として、サステナブルな企業活動にも積極的に参加し、今では売り上げの4割以上が地球環境に配慮したサステナブル商品となっています。

サロンドアルファード 広尾本店

サロンドアルファード 広尾本店

東京都港区西麻布4-3-3 井筒西麻布ビル1F

営業時間：11:00～14:00、15:00～19:00

定休日：火曜

TEL：03-6434-1497