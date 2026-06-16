「男梅」シリーズ19年目にして新章突入！男梅蔵が新章開幕を宣言する新CM「梅干しの、その先へ。」篇公開

ノーベル製菓 株式会社

ノーベル製菓株式会社（本社：大阪市生野区、代表取締役社長 馬場 敏明、以下ノーベル製菓）は、新CM「梅干しの、その先へ。」篇を、2026年6月16日（火）より全国にて放映開始。また「男梅」のブランドサイトもリニューアルし、 同日より公開いたします。

より濃く、より力強く。ただ愚直に、己を磨き続けてきた「男梅」。その魅力を世に広く布教するために、「男梅」の新たな修行が始まります。新CMでは、おなじみのキャラクター男梅蔵が「梅干しの、その先へ。」を堂々と宣言。映画さながらの迫力ある映像で、新たな修行の物語をお届けします。また、ブランドサイトでは、これまでの男梅蔵の物語を振り返る「男梅蔵伝」など、濃厚すぎるコンテンツが盛りだくさんです。

さらに、７月からは「男梅」の世界観をより深く体験できる、イベントやキャンペーンも実施予定。「梅干しの、その先へ。」を掲げる「男梅」シリーズをぜひお楽しみください。

■ CMストーリー

本CM「梅干しの、その先へ。」篇は、これまで過酷な修行を続けてきた男梅蔵が「梅干しの、その先へ。」を群衆の前で堂々と宣言し、新たな修行が始まる様子を描いた作品です。

舞台は、梅の花が咲き乱れる、とある地。梅干しの神髄を磨き続けてきた男梅蔵ですが、まだまだ世に知られていないことを実感します。「男梅」の魅力を布教するため、男梅蔵は新たな修行を決意。想いに共鳴する人々が集う中「5つの心得」が描かれた旗を振りかざし「梅干しの、その先へ。」と向かう決意を堂々と宣言。布教の旅へと出発していきます。これから先に待ち受ける、高い壁を知る由もなく…。

CM映像では、新たな物語の始まりを迫力あるスケールで描くため、実際の映画さながらの表現を採用。荒々しい岩山の質感や、風に力強くはためく旗、男梅蔵の決意を感じる表情、シネマスコープ風のアングルなど、細部まで徹底的に「男梅」らしいこだわりを散りばめています。既存ファンにとっても、見どころのあるCMに仕上げました。

■ CM概要

商品名 ：「梅干しの、その先へ。」篇（15秒）

公開日 ：2026年6月16日（火）

放映地域 ：全国※一部地域を除く

URL ：https://youtu.be/tRgHyFi_Bb8

■ 「梅干しの、その先へ。」コンセプトについて

梅干し本来の味わいを一心不乱に磨き続けている「男梅」。梅干しという枠を飛び越え、さらなる高みへと挑戦する決意を「梅干しの、その先へ。」というコンセプトで表現しています。さらに「梅干しの、その先へ。」を紐解くものとして、「5つの心得」を制定しました。

「梅干しの、その先へ。」5つの心得

▼其の壱 味わいのその先へ

愚直に、梅干し味一筋。さらなる圧倒的梅干し味を目指し、濃厚な塩味と旨味を磨き続ける。

▼其の弐 力のその先へ

古来より梅干しに宿る塩分、酸味。懸命に、その力強さを伝播してゆく。食せば、心奮い立つ。

▼其の参 愉しみ方のその先へ

大胆に、梅干しの常識を突破する。新たな食べ方や食べる場面を切り拓き、梅干しの味と力を何時でも何処でも手軽に気軽に。

▼其の肆 匠の技のその先へ

貪欲に、匠の技を極め続ける。素材や製法、味の調和…。一口への信念が一閃の衝撃となる。

▼其の伍 型破りのその先へ

真摯に、志を共にする仲間を拡げる。お菓子の枠組みを超え、食や酒など、道なき男梅道を往く。

「5つの心得」を極限まで磨き上げ、「男梅」はまだ見ぬ「梅干しの、その先へ。」挑戦していきます。

■ブランドサイト紹介

「梅干しの、その先へ。」と挑戦する「男梅」を、もっと詳しく知ってもらうため、新CMの放映に合わせてブランドサイトもリニューアル。「男梅」シリーズの全商品を紹介する「男梅一門」や、これまでの修行の物語を振り返る「男梅蔵伝」など、魅力的なコンテンツがたっぷり。じっくり、濃厚に、お楽しみください。

ブランドサイトURL： https://www.nobel.co.jp/otokoume/

■イベント&キャンペーン紹介

「梅干しの、その先へ。」を掲げる「男梅」の味わいを、さらに多くの方に体験いただくため、2026年7月よりイベントとキャンペーンを実施いたします。

▼男梅全国布教行脚2026

「男梅」の神髄を全国の民に届けるため、男梅蔵自らが布教に赴くリアルイベントを、 2026年7月17日（金）より全国５都市で展開予定です。「男梅」５種が食べ比べできる試食会や、男梅蔵の登場、「男梅」シリーズが当たる抽選会など、濃厚すぎるコンテンツが盛りだくさん。

▼男梅感謝祭プレゼントキャンペーン

「男梅」をご賞味くださった方々に感謝を込めて、 2026年7月16日（木）より、男梅蔵からの珠玉の品を贈呈するプレゼントキャンペーンを実施。対象の「男梅」商品を購入したレシートでご応募いただいた方のうち、抽選で約２万名様に「男梅」の限定グッズやお得なポイントなど豪華賞品を贈呈いたします。

■ 「男梅」について

梅干し本来の塩味と旨味を追求した秘伝の「男梅」パウダーによる、濃厚な梅干し味が自慢の「男梅」シリーズ。

キャンデーやグミ、ソフトキャンデー、シートなど多彩なラインナップを展開しています。

■ 「ノーベル製菓」について

ノーベル製菓は、菓子から広がる「夢とロマン」を大切に、様々なお菓子を「新しい美味しさ」というカタチの夢にしてお届けしています。より多くの笑顔を求めて、口に含むと思わず笑みがこぼれる

“夢の一粒”をこれからも作り続けていきます。

社名 ：ノーベル製菓株式会社

役員 ：代表取締役社長：馬場 敏明

創業 ：1929年10月2日

設立年月日 ：1947年5月10日

事業内容 ：菓子製造販売

主な製品 ：キャンデ-、グミキャンデー、錠菓、素材菓子

従業員数 ：243名 ※2026年5月現在

＜公式サイトURL＞

https://www.nobel.co.jp/