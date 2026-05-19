企業の社会的責任を自分事化する「セミナー型 CSR理解研修」を提供開始：社員研修のリスキル

株式会社リスキル

株式会社リスキルは、全従業員を対象とした「セミナー型 CSR理解研修(https://www.recurrent.jp/listings/diversity-sustainability-csr)」の提供を開始しました。本研修は、企業の社会的責任であるCSRの本質を体系的に習得し、日常の行動へ反映することを目的としています。

単なる知識の蓄積にとどまらず、受講者は自社の社会的役割を自覚し、業務における具体的なアクションプランを策定します。信頼される組織づくりと、持続的な企業価値の向上を支援する内容です。

セミナー型 CSR理解研修【全従業員向けの基礎理解】 - 社員研修のリスキル

背景

現代社会において、環境保護や人権尊重、地域貢献といった社会的課題への対応は、企業の存続に不可欠な要素となっています。CSRは単なる「慈善活動」ではなく、持続可能な社会のために誠実な経営を行い、ステークホルダーからの信頼を得るための重要な経営戦略です。

しかし、多くの企業では社員一人ひとりの日常業務とCSRの結びつきが曖昧であるという課題があります。組織全体でCSRの定義や重要性を正しく理解し、個人の具体的な行動へ落とし込むニーズが高まっています。

研修内容の紹介

研修タイトル

セミナー型 CSR理解研修(https://www.recurrent.jp/listings/diversity-sustainability-csr)

受講対象

新入社員、若手社員、中堅社員、管理職を含む全従業員が対象です。

身に付くスキルや目的

CSRの定義と企業価値への影響を体系的に理解します。自社のCSR方針を把握し、顧客や地域社会といったステークホルダーの期待を整理します。その上で、自身の業務において実践可能な具体的なアクションプランを策定します。

本研修の特徴- CSRが求められる背景と企業へのメリットを理解します。社会的課題への対応がブランド価値向上や優秀な人材確保につながるメカニズムを体系的に習得します。- 自社のCSR方針を把握し、ステークホルダーの期待を知ります。自社の行動規範を再確認し、様々な利害関係者が何を求めているかを整理します。- 自身の業務において実践可能なCSR行動を具体化します。習得した知識を個人の行動に落とし込み、日常業務の中でどのように社会貢献できるかを明確にします。

セミナー型 CSR理解研修【全従業員向けの基礎理解】 - 社員研修のリスキル

リスキルについて

研修カリキュラムを一部抜粋- CSRの基礎理解・CSRとは何か（定義や歴史的背景）・なぜ今、CSRが求められるのか（社会的課題の深刻化、透明性の要求）・CSRと企業価値・競争力の関係（ブランド価値の向上、人材の獲得と定着）・コンプライアンス（法令遵守）との違いと関係性・国内外企業のCSR事例紹介- 自社のCSR ・CSRの主要分野（環境・社会・ガバナンス）・ステークホルダーの考え方と期待・【ワーク】自部門で実践できるCSR行動の整理

株式会社リスキルは、幅広いテーマの研修を提供しています。本プレスリリースで紹介したセミナー型 CSR理解研修を含め、ビジネス研修が料金一律で提供されています。研修の準備時間を削減できるよう、教材や備品の一式郵送など、運用面のサポートも充実しています。オンライン研修や研修内容のカスタマイズにも柔軟に対応しています。

※本プレスリリースの内容は、2026年05月時点のものです。