【6/5開催】鈴鹿セブンマウンテンの銘峰へ。案内付き登山ツアー「竜ヶ岳 THE HIKE」開催

三重県菰野町といなべ市は、両市町にまたがる鈴鹿セブンマウンテンの一つ、竜ヶ岳（標高1,099m）を舞台にした案内付き登山ツアー「竜ヶ岳 THE HIKE」を2026年6月5日（金）に開催いたします。









本ツアーは、登山の経験が少ない方や「鈴鹿セブンマウンテンに挑戦してみたい」という方に向けて、地域の歴史や自然の魅力を専門のガイドが解説しながら歩く体験型イベントです。

石榑（いしぐれ）峠から山頂を目指し、下山はシロヤシオの群生で知られる遠足尾根を巡る、変化に富んだ全行程約6～7時間のコースです。地域が連携し、山の安全な楽しみ方を伝えることで、持続可能な山岳観光と郷土愛の醸成を目指します。

開催概要

開催日： 2026年6月5日（金）

※催行可否は前日6月4日（水）正午頃に決定。

集合時間： 午前6:00

集合場所： 宇賀渓駐車場（三重県いなべ市大安町石榑南2999-14）

参加費： 5,000円（税込）

※保険代、昼食代、参加費などを含む

定員： 先着20名（事前申し込み制）

参加資格： 小学4年生以上～70歳未満

※登山道を6～7時間、自力で歩ける体力のある方。

行程（予定）

6:00 集合・受付

→ 7:00 石榑峠登山口へ車で移動

→ 7:30 登山開始（表道登山道：約2時間30分）

→山頂にて絶景を楽しみながら昼食

→ 12:00頃 下山開始（遠足尾根：約3時間30分）

→ 15:30頃 宇賀渓駐車場到着・解散

装備・服装について

山頂付近の強風や急な天候変化に備え、以下の装備を推奨しています。

【服装・持ち物】

運動できる服装（長ズボン）、防寒着、手袋、帽子、登山靴（運動靴可）、タオル

水筒、携帯食（※行動時間が長いので必ずお持ちください）

※山頂付近では風が強く、気温が下がることもありますので、ダウンジャケットやフリース、手袋などの防寒着もお持ちください。

お申し込み方法

2026年5月12日（火）午前6時より受付を開始。

申込期限： 2026年5月29日（金）まで

申込URL： https://logoform.jp/form/HMrs/1564987

※定員に達し次第、受付を終了いたします。

【問い合わせ】

菰野町役場 コミュニティ振興課

電話： 059-391-1160

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https://www.kanko-komono.com/news/4567/