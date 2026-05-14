父の日ギフトに″黒″を。kuros’（クロス）で贈る、夏の暑さを味方にする男性向けライフスタイルアイテム

株式会社東京ソワール

レディースフォーマルウェアを展開する株式会社東京ソワール（本社：東京都中央区、代表取締役社長：小泉純一）が運営する、黒に特化したライフスタイルブランド「kuros’（クロス）」が父の日に向けたギフト商品を提案します。

「kuros’」は、東京ソワールが日本で初めて和装に代わるブラックフォーマルを開発し、50年以上培ってきた“黒”の美意識を、日常にまで拡張した新しいライフスタイルブランドです。黒の持つ無限の可能性とエネルギーを、自分らしく生きるすべての方へ届けたいという想いから、黒を基調とした洗練された上質なアイテムを展開。

Food&Drink / Kitchen&Dining / Living / Fashionライフスタイル全般にわたりご提案しています。

社会背景

総務省の発表※1によると、2025年5月から9月までの全国における熱中症による救急搬送人数は、累計100,510人となり、2008年の調査開始以来、初めて10万人を超え、過去最多となりました。

今年もすでに5月4日～5月10日の1週間で、熱中症により全国で454人が救急搬送されており、前年同時期を大きく上回るなど、早期の暑さ対策の重要性が高まっています。

さらに気象庁は2026年より、最高気温が40℃以上となる日を「酷暑日」と定義。2025年には最高気温40℃以上を観測した地点が30地点にのぼり、こちらも過去最多となるなど、日本の夏は年々厳しさを増しています。

気象庁の2026年5月～7月の3か月予報※２においても、平均気温が全国的に例年よりも高くなる見込みと発表されています。

こうした背景の中、暑さ対策はもはや「夏の必需品」となっています。

東京都の調査※3では、2025年に日傘を使用している男性は44％に増加。（n=4,251）。

さらに未使用者の約半数（49％）が「今後使いたい」と回答しました（n＝2,776）。

※1出典：総務省消防庁「令和7年（5月～9月）の熱中症搬送状況の概要」

https://www.fdma.go.jp/disaster/heatstroke/items/r7/heatstroke_nenpou_r7.pdf

※２出典：国土交通省気象庁「3か月予報」

https://www.data.jma.go.jp/cpd/longfcst/kaisetsu/?term=P3M

※３出典：東京都環境局「日傘利用に関するアンケート調査」調査機関：2025年9月10日～9月23日対象：東京アプリの利用者8,353人

https://www.metro.tokyo.lg.jp/information/press/2025/10/2025100211

kuros’の父の日ギフト

2026年6月21日（日）は父の日です。

kuros’では、流行に左右されず、男性にも取り入れやすい“黒”を軸に、日傘に加え、氷が溶けにくい二重構造のタンブラーや、通気性に優れたガーゼ素材のパジャマなど、厳しい夏を味方にするギフトアイテムを取り揃えています。

父親には、いつまでも元気でいてほしいという想いを込めて、永く使える洗練された黒のアイテムを。

父の日ギフトご希望の方には、6月1日よりメッセージカードをお付けします。

今後も永く愛用できるライフスタイルアイテムを、“黒”を軸に提案し、エシカル消費へとつなげます。

夏を軽やかに過ごす一品を贈る

ヒートブロック折りたたみ傘（晴雨兼用・UVカット・自動開閉）\9,900（税込）

裏面にポリウレタンフィルムを使用し、遮光率99.9％・UVカット率99.9％・遮熱率38％を実現。日傘としてしっかりと紫外線と熱を防ぎます。

さらに撥水加工により雨傘としても使用可能。風速13m/sに耐える軽量で丈夫な設計に加え、ワンタッチで開閉できる自動開閉機能付きで、外出時の持ち運びにも便利です。

ふかふか塩縮ナイロンシリーズ（弱撥水） ミニメッセンジャーバッグ\17,600（税込） リュック\28,600（税込）２WAYショルダーバッグ\28,600（税込） PCケース\8,800（税込）

日本のバッグの産地といえば兵庫県豊岡。職人の高い技術力とクオリティを保証する品質基準から誕生した「塩縮ナイロン」のバッグシリーズは、性別を選ばないラフな風合いと、弱撥水機能付きで雨の日も安心して愛用できる、毎日の相棒となるアイテム。バッグは多機能ポケットがついて使いやすさが嬉しい。お仕事使いや旅行、日々のお出かけなどさまざまなタイプから、お父さんに似合うアイテムを。

kuros’オリジナルリネンシャツ半袖（MEN'S）\19,800（税込）

さらっとした肌触りのリネン素材を活かした開襟の半袖シャツ。裾にはスリットも入っているのでタックイン・アウトも対応でき、街でもリゾートでも使える万能なアイテムです。

リラックスリネンパンツ（MEN'S）\17,600（税込）

リネン特有の通気性と清涼感に加え、ナチュラルなシワ加工により、ドライなはき心地の夏の定番パンツ。程よくゆとりのあるシルエットで、後ろウエストはゴム仕様のため、ストレスフリーです。

夏の夜長のくつろぎを贈る

kuros’オリジナル二重チタンタンブラー※全て桐箱入り

ブースター400ml\24,200 プレミアム350ml\19,800 広口小300ml\19,800

チタンとは思えない、陶器のような美しい風合いがあるタンブラー。1055℃の高温で焼成し仕上げているため、表面に柔らかな凹凸があり、ひとつひとつ異なる表情が特徴です。

軽く、丈夫で錆びない上、二重構造になっており、高保冷機能があるため、氷が溶けにくくなっています。軽さ・丈夫さ・保冷性を兼ね備え、長く愛用いただけるアイテムです。

江戸の薄硝子シリーズ※全て黒箱入りピルスナーグラス\7,150 タンブラーM\5,500

江戸の職人の技が光る、薄く心地よい口当たりと、黒いガラスの美しさを愛でながら晩酌を楽しみたくなる逸品。1mmという薄さでありながら光を透過させない、特別な技術を施した黒いグラスは、その佇まいそのものが粋を演出します。

kuros’コラボ御黒染司京都紋付ガーゼパジャマ\26,400（税込）

日本の伝統的な手法（和晒）でじっくり時間をかけて作った上質な綿紗（ガーゼ）素材のパジャマは、洗うほどに優しく肌に馴染み、心地よく、ホルムアルデヒドゼロで敏感肌の方にも安心して着ていただけます。綿本来のやわらかさ、通気性・吸水性が高く、夏の夜を快適に。

展開店舗

・KITTE丸の内2F

・ニュウマン高輪ノースエリア1F 期間限定POP-UPショップ（2026年5月31日までの期間限定）

・公式オンラインストア

・ZOZOTOWN

公式サイト：https://kuros.style/

Instagram：@kuros_tokyo(https://www.instagram.com/kuros_tokyo/)

LINE：kuros' | LINE 公式アカウント(https://page.line.me/243oqcox)