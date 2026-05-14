【竣工のお知らせ】横浜市西区戸部町にホワイト×ナチュラルウッドを基調とした新築戸建が誕生！

株式会社マーキュリー

株式会社マーキュリー（本社：東京都港区、代表取締役：宮地博明）は、横浜市西区戸部町にて建築を進めてまいりました新築住宅が、このたび竣工したことをお知らせいたします。

京急本線「戸部駅」、横浜市営地下鉄ブルーライン「高島町駅」、JR「桜木町駅」が徒歩圏内に位置し、横浜中心部および都心へのアクセスに優れた立地に誕生した本物件は、周辺にはスーパーや生活利便施設が揃い、日々の暮らしを支える環境が整っています。また、横浜中華街やみなとみらいといった人気エリアへも気軽に足を運ぶことができ、都市の魅力を身近に感じられます。周辺には緑を感じられるスポットも点在しており、都市の利便性と落ち着いた住環境の両方を享受できる点も大きな魅力です。

開放感のある角地に位置し、白を基調としながら木目をアクセントに取り入れた外観により、温もりと上質感を兼ね備えた佇まいに仕上がりました。街並みに調和しつつ、存在感のあるデザインが特徴です。

・物件について

本物件は、家族でのびやかに暮らせる住まいを目指し、日常の快適さと機能性の両立にこだわって設計・完成いたしました。暮らしの質を高める工夫を随所に取り入れており、その主な特徴をご紹介いたします。

床暖房付き18帖超のLDK

18帖を超えるゆとりあるLDKには床暖房を採用し、冬場でも足元から暖かく快適に過ごせる空間を実現しました。大きな窓からはたっぷりと自然光が差し込み、家族が自然と集まる、明るく開放的なリビングとなっています。

充実した収納スペース

各部屋ごとに使い勝手の良い収納を確保し、主寝室にはゆとりあるウォークインクローゼットを設けました。衣類や日用品を効率よく収納できるため、住空間をすっきりと保つことが可能です。ご家族それぞれのライフスタイルに対応する収納計画となっています。

本物件は、利便性と住環境のバランスに優れた戸部町エリアにおいて、ご家族の暮らしをより豊かにする住まいとして完成いたしました。日常を快適に支える設備と、家族の時間を大切にできるゆとりある空間設計、そして細部にまで配慮された機能性とデザイン性を兼ね備えています。

今後も株式会社マーキュリーは、住まう方の視点に立った価値ある住まいづくりを推進してまいります。

・物件概要

物件所在地：神奈川県横浜市西区戸部町2-45

交 通：京急本線「戸部」駅 徒歩11分

横浜市営地下鉄ブルーライン「高島町」駅

JR在来線「桜木町」駅

敷 地 面 積：51.92平方メートル

構 造：木造スレート葺３階建

専 有 面 積：98.90平方メートル

築 年 月：2026年2月竣工

本物件に関するお問い合わせ先

営 業 担 当：新井

・マーキュリーについて

マーキュリーは、豊富な不動産の知識と経験を基に、不動産オーナー様が抱えるお悩み・お困りごとを解決いたします。

不動産に関するお悩み・お困りごとは多種多様で、人それぞれ異なります。

ご不安や問題点を的確に把握し、事案ごとに応じた最善な企画をご提案いたします。

不動産に関わる全ての人が納得でき、結果に満足できるよう、問題解決を目指し続けることが、

我々の存在意義であり、使命だと考えております。

商 号：株式会社マーキュリー

本 社：〒105-0004 東京都港区新橋6-22-4 MERCURY SHINBASHI

設 立：2004年12月

代 表 者：代表取締役 宮地 博明

資 本 金：3000万円

事 業 内 容：権利調整事業 不動産開発事業 借地権・底地権買取り事業 マンション建て替え事業

公式サイト：https://mercury-realestate.co.jp/



【提供サービス】

・借地権や底地に特化したサービス「借地権相談所」（ https://shakuchiken.net/ ）

・再建築不可物件に特化したサービス「再建築不可.net」（ https://saikenchiku-fuka.net/）

各HPにて不動産に関するお役立ちコラムも公開中です。

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