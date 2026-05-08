総合型・学校推薦型選抜に向け今から準備すべきことを解説！～2026年5～7月「親子で深める！総合型・学校推薦型選抜」を全国の河合塾で開催～

学校法人 河合塾

河合塾は、高校生・中学生および保護者を対象に、総合型選抜および学校推薦型選抜に向けた対策ガイダンス「親子で深める！総合型・学校推薦型選抜対策」を、全国の校舎にて5月から7月にかけて開催します。進学アドバイザーが入試の仕組みや具体的な準備、問われるポイントをわかりやすく解説します。

■総合型・学校推薦型選抜に向け、「いつ」「何を」「どのように」準備すべきかわかる

2025年11月の文部科学省の発表*によると、全国の国公立大・私立大において、総合型選抜と学校推薦型選抜による2024年の入学者は53.6％となり、年々拡大を続けています。これらの選抜では小論文、面接、実技、学科試験、資格・検定の成績など、多面的な評価が行われることが特徴で、特に面接では時間をかけて適性や意欲をじっくりと評価されるため、一朝一夕の対策では突破が難しいのが実情です。早期に目標を定め、高校での学習や諸活動に意欲的に取り組みつつ、計画的に準備を進めることが不可欠です。

＊令和7年度国公私立大学・短期大学入学者選抜実施状況

こうした状況を踏まえ、河合塾では、これらの選抜に向けて「いつ」「何を」「どのように」準備すべきかをお伝えするガイダンスを開催します。選抜の仕組みや近年の傾向、面接や書類で重視されるポイント、具体的な準備方法について、豊富な指導経験を持つ進学アドバイザーがわかりやすく解説します。親子で参加いただくことで、家庭内の共通理解を深め、安心して準備を進められます。受験を控えた高3生はもちろん、これらの選抜を見据える高1・2生など、低学年の皆様にも参考になる内容です。

広がりを見せる総合型・学校推薦型選抜の対策に悩む中高生とその保護者をサポートする機会として、本イベントを貴媒体にてご紹介いただけますと幸いです。

■「親子で深める！総合型・学校推薦型選抜」概要

●日時・会場

5月31日（日）～7月20日（月・祝）

※詳細な日時・会場は下表をご参照ください

●対象

中学生、高校生、およびその保護者

※生徒のみ、保護者の方のみでのご参加も可能です

●講演

各校舎の進学アドバイザー

※終了後の個別質問も可能です

●参加費

無料

●申込期限

各実施日前日

●申込方法

次のWEBサイトからお申込みください。

https://bit.ly/kawai_sogo_suisen260531(https://www.kawai-juku.ac.jp/event/info/?grade=&area=&school=&event_style=&keyword=%E7%B7%8F%E5%90%88%E5%9E%8B%E3%83%BB%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E6%8E%A8%E8%96%A6%E5%9E%8B%E9%81%B8%E6%8A%9C&event_category=01)

■「親子で深める！総合型・学校推薦型選抜」実施校舎・日程一覧

※1 札幌医科大・旭川医科大志望者対象 ※2 慶應義塾大文系志望者対象

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詳細：https://bit.ly/kawai_sogo_suisen260517