なぜ「きれいな車内」は維持できないのか？ 3D Mats が挑んだ“見えない保護”の追求 - 純正の美しさを一生守り抜く開発ストーリー

納車時の喜びと、現実のジレンマ

3D MATS JAPAN 株式会社

新しい愛車を迎え入れた瞬間。

ドアを開けたときに広がるあの「新車の香り」と、足元に広がるふかふかの純正カーペット。その空間に足を踏み入れたとき、多くのオーナーはこう思います。





「この状態を、ずっと保ちたい」と。





しかし、その願いは思った以上に難しいものです。





日本の四季は美しい一方で、車内環境にとっては過酷です。梅雨時の湿った靴底、冬場の泥や融雪剤、週末のレジャーで入り込む細かな砂やホコリ。気づかないうちに、それらはカーペットの繊維の奥へと入り込みます。





一度染み込んだ汚れや湿気は、やがて臭いや細菌の原因となり、完全に取り除くことは簡単ではありません。





「愛車を思い切り楽しみたい。でも、できるだけ汚したくない。」





この相反する感情こそが、多くの車オーナーが日常的に抱えている“見えないストレス”でした。











3D 車種専用設計・特許技術「MAXpider」・SGS 試験クリア素材を採用。ズレず、傷つけず、汚れを持ち込まない“第二の皮膚”のようなカー マットで、愛車の美しさを長く守ります。





開発の出発点：純正への敬意が生んだ「透明な盾」

3DMats の開発は、「既存を置き換える」ことから始まったわけではありません。

むしろ出発点にあったのは、「純正の美しさや設計思想を、いかに長く守り続けるか」という視点でした。





私たちが目指したのは、目立つアクセサリーではなく、存在を主張しない機能。

車内のデザインを損なうことなく、気づかれないまま役割を果たす--そんな「透明な盾」のような存在です。





本当の意味での上質さとは、何かを足すことではなく、本来あるべき状態を、静かに守り続けることだと私たちは考えています。











純正への敬意が生んだ「透明な盾」

課題①：1mm の誤差も許さない、究極の「一体感」

開発初期に直面したのは、「わずかなズレ」が生む違和感でした。





市販の汎用マットは、どうしても車種ごとの形状に完全には一致せず、端の浮きや隙間から砂やホコリが入り込みます。見た目の問題だけでなく、「掃除してもまた汚れる」という小さなストレスを繰り返してしまう構造でした。





この課題を解決するため、3DMats では 3D レーザースキャン技術を導入。

主要車種のフロア形状をミリ単位でデジタル化し、車種専用設計を徹底しました。





さらに、縁を立ち上げたトレイ構造により、汚れや水分をしっかりと内側に留めます。





その結果、マットはただ「敷くもの」ではなく、車内にぴたりと沿う“第二の皮膚”のような存在へと進化しました。











1mm の誤差も許さない、究極の「一体感」

課題②：特許技術「MAXpider」による、見えない安全と優しさ

運転中のマットのズレは、小さな不快感ではなく、安全性に直結する問題です。

しかし従来の固定方法には、別の課題がありました。





裏面のスパイクや面ファスナーは確かに強力ですが、その一方で純正カーペットを傷つけ、毛羽立ちや劣化の原因となってしまいます。





この矛盾を解決するために開発されたのが、特許技術「MAXpider」です。

裏面に採用された特殊な繊維構造は、接着剤や硬い突起を使うことなく、カーペットの繊維にやさしく密着しながら、面全体でグリップを発揮します。





「しっかり固定されるが、純正は傷つけない。」

数年後にマットを外したとき、下に広がるカーペットが新品同様の状態で保たれていること。





それこそが、この技術の価値を最も象徴する瞬間です。結果として、車両の美観維持だけでなく、リセールバリューの保全にも大きく寄与します。

課題③：家族の健康を守る、目に見えない「清潔」

もう一つ、私たちが重視したのは「空気の質」でした。





一般的なゴムマットの中には、夏場の高温環境で揮発性物質 (VOC) や不快な臭いを発生させるものも存在します。密閉された車内では、その影響は決して小さくありません。





3D Mats は素材選定の段階から見直しを行い、SGS による厳格な試験をクリアした安全基準を採用しています。





さらに、多層構造によるクッション性と吸音性により、長時間のドライブでも快適な空間を維持。





単なる「汚れ防止」ではなく、家族や大切な人が安心して過ごせる空間そのものを守ることを目指しました。











家族の健康を守る、目に見えない「清潔」

結び：意識されないこと、それが最高の価値

3D Mats が追求しているのは、目立つことではありません。





むしろ理想は、存在を意識されないこと。





雨の日も、雪の日も、アウトドアの後も--車に戻った瞬間、何も変わらない「いつも通りのきれいさ」があること。そのとき初めて、この製品の価値は自然に実感されます。





「気にしなくていい」という安心感こそが、 日常の自由度を広げてくれるからです。

私たちはこれからも、 意識されないが、確かに存在する価値を届け続けていきます。

販売場所：

3D Mats 公式サイト( https://3dmats.co.jp/ )

楽天市場公式ショップ( https://www.rakuten.co.jp/3dmats/ )

Amazon 公式ストア( https://www.amazon.co.jp/stores/3DMAXpider/page/883B45E2-5031-4CDB-A055-2A8AC6CF87A1 )





Youtube 商品紹介動画( https://www.youtube.com/@3DMatsJapan )

Instagram公式アカウント( https://www.instagram.com/3dmatsjapan/ )

3D Mats について

3D Mats は、「見えない保護」というコンセプトのもと、車内環境の快適性と美観維持を追求するカーアクセサリーブランドです。独自の 3D 設計技術と特許構造「MAXpider」により、機能性・安全性・デザイン性を高次元で両立。世界各国で展開し、多くのドライバーに選ばれています。