



堺市では、令和 9 年 3 月のオープンをめざし、広域的なサイクルラインである大和川リバーサイドサイクルラインや阪堺線大和川停留場と隣接する敷地を活用して、「自転車賑わい拠点施設」の整備を進めています。 本施設が、市民の皆様に末永く愛され、本市を訪れる人にも自転車を活用した魅力を感じていただける施設となるよう、愛称を募集しています。

施設概要





①サイクルステーション：自転車利用者の駐輪、交流、情報発信等ができる施設

②自転車体験施設：自転車教室等の多様な自転車体験ができる施設

③広場：イベントや市民の憩いの場に活用できる多目的な広場

④駐車場：来訪者等が利用できる駐車スペース

⑤民間事業者を活用する施設（※）：自転車ショップ、ベーカリーカフェ

※民間の企画力や独自のノウハウを活かして事業全体に相乗効果をもたらす機能を有する施設





募集内容

「自転車を活用した魅力が感じられる」愛称を募集します。

愛称決定までの流れ

寄せられた愛称の中から採用候補を複数選定します。その後一般投票を実施し、最も得票数の多かった愛称案を採用します。

※採用候補の選定は「募集内容」に基づき、有識者の意見も踏まえて、愛称選定庁内委員会において決定します。







愛称の応募（STEP1）

▶応募期間：令和8年5月29日（金）まで

▶資格：どなたでも応募可能です。 なお、応募は一人につき1点のみです。（複数応募は無効）

▶申込方法：

【堺市電子申請システム】 （ 郵送（はがき、封筒） 又はFAXでも可能 ）

https://lgpos.task-asp.net/cu/271403/ea/residents/procedures/apply/22555046-c79e-4d16-9654-9cdeb844eb94/start



応募ページ



＜必要事項＞

①愛称（ふりがな）

②愛称の説明（理由、意味など）

③応募者の氏名（ふりがな）、郵便番号、住所、電話番号

ノミネート作品への投票（STEP2）

▶投票期間：令和8年7月31日（金）～8月14日（金）まで

▶投票資格：どなたでも投票可能です。なお、投票は一人につき1票のみとなります。（複数投票は無効）

▶投票方法：

【堺市電子申請システム】（ 郵送（はがき、封筒） 又はFAXでも可能 ）

https://lgpos.task-asp.net/cu/271403/ea/residents/procedures/apply/199616b5-d58d-4a33-95f7-7a82fb5112e6/start



投票ページ



＜必要事項＞

愛称としたい候補を選択してください。

愛称の決定（STEP3）

最も投票の多かった候補を採用します。

※愛称は令和8年9月ごろ公表予定です。

景品の贈呈

最優秀賞（採用作品）（1人）：3万円相当の記念品（堺産品など）

優秀賞（1人）：1万円相当の記念品（堺産品など）

佳作（若干名）：数千円相当の記念品（堺産品など）

※得票数に応じて、最優秀賞（1位）、優秀賞（2位）、佳作（3位以下若干名）を決定します。

（ノミネート作品の応募者全員が、いずれかの賞を受賞します。）

※同一の愛称について複数の応募があった場合、応募人数に応じて景品を均等に分配します。

その他

募集要項等の詳細は、以下の堺市ホームページをご確認ください。

https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/doro/jitensha/nigiwaiaisyou.html



HP（愛称募集）

