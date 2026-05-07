名古屋駅から世界へ。 「第1回 名古屋国際映画祭」が2027年4月3日・4日に開催決定。 ミッドランドスクエア一帯を舞台に、街と映画が交差する新たな祝祭が始動。

名古屋駅から世界へ。 「第1回 名古屋国際映画祭」が2027年4月3日・4日に開催決定。 ミッドランドスクエア一帯を舞台に、街と映画が交差する新たな祝祭が始動。