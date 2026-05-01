鈴鹿央士さんを起用した「熱中症対策」ポスター

厚生労働省所管の特別民間法人、中央労働災害防止協会（略称: 中災防）は、厚生労働省と労働災害防止団体等が主唱する令和8年「STOP！熱中症 クールワークキャンペーン」のイメージキャラクターとして、熱中症対策ポスターにCMやドラマ、映画に多数出演し活躍されている俳優・モデルの鈴鹿 央士（すずか おうじ）さんの起用を決定いたしました。また鈴鹿さんは厚生労働省と中災防が主唱する令和8年度「全国安全週間」スローガンポスターにも起用されています。



鈴鹿央士さんを起用した

熱中症対策ポスター

価格484円（税込）

販売期間: 2026年5月1日～8月31日

※中災防 ECサイトより個人様でも注文可能



同時期に展開する

全国安全週間

スローガンポスター

価格484円（税込）

販売期間: 2026年5月1日～7月7日

※中災防 ECサイトより個人様でも注文可能



鈴鹿央士さんを起用した「熱中症対策」ポスター

働く仲間を守る「ひと言」の重要性を鈴鹿さんの笑顔を通じて表現したポスターです。職場内での積極的な声掛けを促進し、従業員同士が互いの体調を気遣う具体的なアクションへと繋げることを目的としたデザインを採用いたしました。5月1日～8月31日の間、全国販売し、職場や工場、関係団体に掲示されます。

商品ページ https://shop.jisha.or.jp/products/31186

価格: 484円（税込） ※中災防ECサイトから個人様でも注文可能です。

販売期間: 2026年5月1日～8月31日

令和8年度「全国安全週間」スローガンポスターに鈴鹿央士さんを起用

労働災害防止の活動推進や安全意識の高揚と定着を図る目的で、昭和3年から続いて今回で99回目となる令和8年度「全国安全週間」のスローガンポスターに鈴鹿央士さんを起用いたします。5月1日～7月7日の間、全国で販売し、準備期間の6月1日～30日、及び本期間の7月1日～7日に職場や工場、関係団体に掲示されます。

鈴鹿央士さんを起用した

令和8年度 全国安全週間 スローガンポスター

商品ページ https://shop.jisha.or.jp/products/31122

価格: 484円（税込） ※中災防ECサイトから個人様でも注文可能です。

販売期間: 2026年5月1日～7月7日

これまで起用された著名人、俳優、タレント

中災防では幅広い世代への訴求を目的に、これまでも俳優やタレント、スポーツ選手、文化人などを起用した啓発活動を実施してまいりました。近年の著名人起用は以下の通りです。

田牧そらさん 池端杏慈さん 田畑志真さん 上坂樹里さん 堀田茜さん など

中央労働災害防止協会について

中央労働災害防止協会（中災防）は、事業主の自主的な労働災害防止活動の促進を通じて、安全衛生の向上を図り、労働災害を防止することを目的に、労働災害防止団体法に基づき、昭和39年（1964年）8月1日に労働大臣（現：厚生労働大臣）の認可により設立された特別民間法人です。

事業主の方々の自主的な労働災害防止活動を促進し、働く人々の安全と健康を確保するため、教育、技術指導、イベント、出版などさまざまな活動を行っています。



中災防（協会サイト）https://www.jisha.or.jp

↑中災防についてはこちら

中災防（ECサイト）

https://shop.jisha.or.jp

↑ポスターのご注文はこちら



ポスターは全国の労働基準（労務安全衛生）協会（連合会）のほか、上記のECサイトからもお申込いただけます。

※ポスターや図書、用品などはECサイトにて個人様でもご注文いただくことができます。

中災防からのお知らせ

毎月発行する定期刊行物「安全衛生のひろば」ではインタビューの掲載やサイン入りインスタント写真、サイン色紙の読者プレゼントを企画しています。ECサイトでは鈴鹿央士さんのインタビュー記事やメッセージ動画を掲載し、5月1日から中災防 安全衛生図書・用品 販売サイト（ECサイト）のキャンペーンバナーより閲覧可能です。

鈴鹿央士さん インタビュー

※ 中災防 安全衛生図書・用品 販売サイト内インタビューページ（5/1公開予定）より一部抜粋

Q. 俳優として本格的に取り組むようになったきっかけを教えてください。

A. 仕事を始めた最初の頃に、素敵な方たちとたくさん出会えたことが大きなきっかけだったと思います。 東京に出てきて約３カ月後、初めてオーディションに受かった作品が、デビュー作の映画「蜜蜂と遠雷」でした。同時期に「MEN'S NON-NO」専属モデルオーディションを受けて、グランプリをいただきました。それらの現場で、いい作品、いい雑誌にするため真摯に働いているたくさんの方と出会って、「こんなにも素敵な方が働いているこの現場で、一緒に仕事をしていきたい。こういう方々ともっと関わっていきたい」と強く感じ、芸能界で頑張っていこうと思いました。

Q. 健康のためにふだんから気を付けていることや、リフレッシュのためにしていることはありますか。

A. 食事は、好きなものをおいしく食べるように心がけています。時折、ヘルシーなご飯にも挑戦しますが、あまり長くは続けられないですね（笑）。最近の一番のリフレッシュ方法は、友達と会うことです。一人で考える時間をもつことも大切にしていますが、友達など、自分が大切にしている人たちと会っていると、心が安らぎます。一緒に食事をする時間が、すごくリフレッシュにつながっています。

Q. 「毎日、けがをしないように安全や健康に注意してください」という願いを込めて、働いている読者の皆さんへ応援メッセージをお願いします。

A. 人間には、一人では気付けないことがたくさんあると思います。自分自身だけでなく、周りの人たちも、もしかしたら見落としていることがあるかもしれません。だからこそ、体の不調や作業中の危険など、少しでも気になることがあれば、ぜひ、お互いに積極的に声をかけ合っていただければと思います。 みんなで助け合い、協力することが、お仕事や、生きていく際にはとても大事だと思っています。

※ 以下は、熱中症対策ポスターと同時に提供開始する全国安全週間のスローガンポスターについてのインタビューです。



Q. 全国安全週間ポスターへの起用にあたり、撮影への意気込みやポスターが掲示される職場に届けたい思いなどはありますか。

A. 今回、ポスターを通して自分にできることを考えたとき、「ご安全に」という言葉がすごくいいな、と思いました。一生懸命に働いている中で、ポスターを目にした方が、その一瞬、少し朗らかな気持ちになって、「安全に働こう」と改めて感じるきっかけになるようなポスターにしたいと考えました。そのために、パッと目を引く写真になるよう心がけて撮影に挑んでいます。 「安全第一」は、本当に大切なことだと思います。ドラマや映画の撮影現場でも、演者・スタッフ一同、病気やけがなく、誰一人欠けることなくクランクアップを迎えることは、撮影に携わる全員にとって大きな目標の一つです。皆さんの職場で、このポスターが「安全」を意識するきっかけになればうれしいです。

鈴鹿 央士（すずか おうじ） プロフィール

集英社「MEN'S NON-NO」専属モデル。

映画デビュー作「蜜蜂と遠雷」（2019年）で、第41回 ヨコハマ映画祭最優秀新人賞、第93回 キネマ旬報ベスト・テン新人男優賞、第43回 日本アカデミー賞新人俳優賞など数多くの賞を受賞。

近年では、2022年 CX「silent」、2023年 TBS「スイートモラトリアム」、EX「ゆりあ先生の赤い糸」に出演、2024年 TX「闇バイト家族」、CX「嘘解きレトリック」では主演を務めた。2025年は映画「花まんま」、「Chao」（主演）、舞台「リア王」NINAGAWA MEMORIAL（2025年10月～ 東京・大阪にて上演）に出演。

Netflix「喧嘩独学」主演（2026年初夏 世界独占配信予定）。

2026年4月期 EX「リボーン ～最後のヒーロー～」（4/14 21:00～ 初回放送）に出演。

映画「藁にもすがる獣たち」 主演（2026年9月25日 公開予定）

公式サイト https://www.web-foster.com/artists/suzuka-ouji/

X（旧Twitter） https://x.com/ouji_suzuka

Instagram https://www.instagram.com/ouji.suzuka.official/

関連情報

ポスターのご購入はこちら（中災防 安全衛生図書・用品 販売サイト）

https://shop.jisha.or.jp

上記のECサイトのほか、全国の安全衛生サービスセンターなどの事業拠点にてご注文いただけます。

※個人様でのご注文は、上記のECサイトにて対応しています。

関連SNS情報

下記のSNSにて、ポスターやキャンペーンなどの最新情報を掲載しています。

Instagram - 中央労働災害防止協会 出版事業部 （jisha_sypn）

https://www.instagram.com/jisha_sypn/

X（旧Twitter） - 中央労働災害防止協会 出版事業部 （@jisha_sypn）

https://x.com/jisha_sypn