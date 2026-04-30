産業用LEDライトエンジン市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年04月27に「産業用LEDライトエンジン市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。産業用LEDライトエンジンに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
産業用LEDライトエンジン市場の概要
産業用LEDライトエンジン市場に関する当社の調査レポートによると、産業用LEDライトエンジン市場規模は 2035 年に約 1602 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 産業用LEDライトエンジン市場規模は約 522 億米ドルとなっています。産業用LEDライトエンジンに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 12.1% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、産業用LEDライトエンジン市場におけるシェア拡大は、照明が依然として世界全体で大きなエネルギー負荷を占めていることに起因しています。そして、この負荷の規模こそが、産業界におけるLEDライトエンジンへの移行を直接的に推進する原動力となっています。
例えば、国際エネルギー機関（IEA）は2026年3月の報告書において、2024年における建物内の照明用電力消費量が約2,200テラワット時に達し、これは世界の総電力需要の約8%に相当すると発表しました。照明は制御が可能であり、かつそのエネルギー負荷を調整と縮小できる性質を持つため、産業施設においては、LEDへの切り替えが最も早期に投資回収が見込める施策の一つとして優先的に取り組まれています。こうした動きが、世界規模でのLEDライトエンジンに対する需要拡大へとつながっているのです。
産業用LEDライトエンジンに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/led-light-engine-for-industries-market/590642227
産業用LEDライトエンジンの市場調査によると、世界的な電化の進展やインフラ整備の拡大に伴い、同市場のシェアは今後拡大していくと予測されています。こうした動きは産業用照明システムに対する需要基盤を強化するものであり、結果としてLEDライトエンジン市場にも好影響をもたらすことになります。
具体例を挙げると、国際エネルギー機関（IEA）は2024年の報告書において、電化が年率2%近いペースで進行していると指摘しています。これは、産業プロセスやインフラシステム全般において、電力への依存度がますます高まっていることを示唆するものです。
しかし、当社の調査報告書によれば、産業用LEDエンジンの導入を遅らせる要因となる「改修時の初期コストの高さ」などが、今後数年間の市場成長を抑制する可能性があるとも予測されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348279/images/bodyimage1】
産業用LEDライトエンジン市場セグメンテーションの傾向分析
産業用LEDライトエンジン市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、産業用LEDライトエンジンの市場調査は、定格電力別、技術タイプ別、アプリケーション別、エンドユーザー産業別、フォームファクタ別と地域別に分割されています。
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産業用LEDライトエンジン市場の概要
産業用LEDライトエンジン市場に関する当社の調査レポートによると、産業用LEDライトエンジン市場規模は 2035 年に約 1602 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 産業用LEDライトエンジン市場規模は約 522 億米ドルとなっています。産業用LEDライトエンジンに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 12.1% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、産業用LEDライトエンジン市場におけるシェア拡大は、照明が依然として世界全体で大きなエネルギー負荷を占めていることに起因しています。そして、この負荷の規模こそが、産業界におけるLEDライトエンジンへの移行を直接的に推進する原動力となっています。
例えば、国際エネルギー機関（IEA）は2026年3月の報告書において、2024年における建物内の照明用電力消費量が約2,200テラワット時に達し、これは世界の総電力需要の約8%に相当すると発表しました。照明は制御が可能であり、かつそのエネルギー負荷を調整と縮小できる性質を持つため、産業施設においては、LEDへの切り替えが最も早期に投資回収が見込める施策の一つとして優先的に取り組まれています。こうした動きが、世界規模でのLEDライトエンジンに対する需要拡大へとつながっているのです。
産業用LEDライトエンジンに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/led-light-engine-for-industries-market/590642227
産業用LEDライトエンジンの市場調査によると、世界的な電化の進展やインフラ整備の拡大に伴い、同市場のシェアは今後拡大していくと予測されています。こうした動きは産業用照明システムに対する需要基盤を強化するものであり、結果としてLEDライトエンジン市場にも好影響をもたらすことになります。
具体例を挙げると、国際エネルギー機関（IEA）は2024年の報告書において、電化が年率2%近いペースで進行していると指摘しています。これは、産業プロセスやインフラシステム全般において、電力への依存度がますます高まっていることを示唆するものです。
しかし、当社の調査報告書によれば、産業用LEDエンジンの導入を遅らせる要因となる「改修時の初期コストの高さ」などが、今後数年間の市場成長を抑制する可能性があるとも予測されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348279/images/bodyimage1】
産業用LEDライトエンジン市場セグメンテーションの傾向分析
産業用LEDライトエンジン市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、産業用LEDライトエンジンの市場調査は、定格電力別、技術タイプ別、アプリケーション別、エンドユーザー産業別、フォームファクタ別と地域別に分割されています。
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