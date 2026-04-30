グローバル携帯型POS端末市場：投資機会、企業ランキング、売上比較2026
携帯型POS端末は、固定レジに接続された据置型POSとは異なり、店舗内外を問わず決済受付と取引処理を行える小型・無線型の決済端末を指す。カード決済、非接触決済、モバイルウォレット対応などの受入機能に加え、取引処理やレシート発行機能を一体化したハンドヘルド機器が中心となる。通信面ではWi-Fi、4G/5G、Bluetoothなどを通じて決済ネットワークやバックエンドシステムと接続する製品群を対象とし、決済周辺機器全体ではなく、携帯性と無線接続性を備えたPOS端末に調査範囲を絞っている。
市場規模と今後5年予測：モバイル決済普及が成長を牽引
この市場は、単なる端末更新需要ではなく、決済行動のデジタル化を背景に拡大が続く成長市場と位置づけられる。特に新興国を含む幅広い地域でモバイル決済の導入が進み、固定式より柔軟に運用できる端末への需要が強まっている。小売、飲食、交通など、現場で即時決済が求められる業種の広がりも成長を下支えしている。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界携帯型POS端末市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/764216/portable-pos-terminal）によると、世界市場は2025年の37.75億米ドルから2032年に71.98億米ドルへ拡大する見通しで、2026年から2032年のCAGRは9.7%と予測されている。この伸びは成熟機器市場としては高めであり、単発的な需要ではなく、商取引のモバイル化とキャッシュレス化が継続的に市場を押し上げていることを示す。端末の小型化、高性能化、多様な決済方式への対応が進んでいる点も、更新・新規導入の両面で追い風になっている。
成長要因としては、モバイルウォレット、QRコード決済、NFC決済の普及に加え、業務効率を重視する事業者ニーズの高まりが大きい。なかでもスマートPOSは、決済機能に加えて業務アプリや周辺サービスと連携しやすく、2025年時点で売上ベースの過半を占める主要セグメントとなっている。したがって、この市場の成長は端末出荷台数の増加だけでなく、機能統合型デバイスへのシフトによっても支えられている。
図. 携帯型POS端末世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348256/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348256/images/bodyimage2】
図. 世界の携帯型POS端末市場におけるトップ21企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業ランキングと市場シェア：上位10社が主導も分散色残る
競争構造を見ると、上位企業の存在感は大きいものの、極端な寡占市場とは言い難い。LP Informationのトップ企業研究センターによると、主要メーカーにはNewland NPT、PAX Technology、Verifone、Ingenico（Worldline）、New POS Technology、BBPOS、NCR Voyix、Shenzhen Xinguodu Technology、Posiflex Technology、Centermなどが含まれる。2025年時点で上位10社の売上シェア合計は約46.0%で、市場の過半を単独の少数企業が握る構図ではない。
このため、市場は上位企業が一定のシェアを占めつつも、中堅・後続企業にも事業機会が残る相対的に分散した構造とみられる。地域ごとの販売網、価格帯、対応決済方式、スマートPOS対応力などによって競争ポジションが分かれやすく、単純なブランド力だけでは優位が固定しにくい点も特徴である。全体としては、頭部企業群が市場を牽引しながらも、用途別・地域別の差によって競争余地が保たれている。
市場規模と今後5年予測：モバイル決済普及が成長を牽引
この市場は、単なる端末更新需要ではなく、決済行動のデジタル化を背景に拡大が続く成長市場と位置づけられる。特に新興国を含む幅広い地域でモバイル決済の導入が進み、固定式より柔軟に運用できる端末への需要が強まっている。小売、飲食、交通など、現場で即時決済が求められる業種の広がりも成長を下支えしている。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界携帯型POS端末市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/764216/portable-pos-terminal）によると、世界市場は2025年の37.75億米ドルから2032年に71.98億米ドルへ拡大する見通しで、2026年から2032年のCAGRは9.7%と予測されている。この伸びは成熟機器市場としては高めであり、単発的な需要ではなく、商取引のモバイル化とキャッシュレス化が継続的に市場を押し上げていることを示す。端末の小型化、高性能化、多様な決済方式への対応が進んでいる点も、更新・新規導入の両面で追い風になっている。
成長要因としては、モバイルウォレット、QRコード決済、NFC決済の普及に加え、業務効率を重視する事業者ニーズの高まりが大きい。なかでもスマートPOSは、決済機能に加えて業務アプリや周辺サービスと連携しやすく、2025年時点で売上ベースの過半を占める主要セグメントとなっている。したがって、この市場の成長は端末出荷台数の増加だけでなく、機能統合型デバイスへのシフトによっても支えられている。
図. 携帯型POS端末世界総市場規模
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図. 世界の携帯型POS端末市場におけるトップ21企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業ランキングと市場シェア：上位10社が主導も分散色残る
競争構造を見ると、上位企業の存在感は大きいものの、極端な寡占市場とは言い難い。LP Informationのトップ企業研究センターによると、主要メーカーにはNewland NPT、PAX Technology、Verifone、Ingenico（Worldline）、New POS Technology、BBPOS、NCR Voyix、Shenzhen Xinguodu Technology、Posiflex Technology、Centermなどが含まれる。2025年時点で上位10社の売上シェア合計は約46.0%で、市場の過半を単独の少数企業が握る構図ではない。
このため、市場は上位企業が一定のシェアを占めつつも、中堅・後続企業にも事業機会が残る相対的に分散した構造とみられる。地域ごとの販売網、価格帯、対応決済方式、スマートPOS対応力などによって競争ポジションが分かれやすく、単純なブランド力だけでは優位が固定しにくい点も特徴である。全体としては、頭部企業群が市場を牽引しながらも、用途別・地域別の差によって競争余地が保たれている。