世界のホットメルトタイヤメーカー動向：売上、販売量、価格推移分析2026-2032
ホットメルトタイヤ世界総市場規模
ホットメルトタイヤとは、ホットメルト系接着剤や熱可塑性材料を用い、加熱溶融状態でタイヤ内部の部材を一体化する製造技術を指します。従来の溶剤型接着に比べて環境負荷が低く、製造工程の効率化が可能です。さらにゴム層や補強材との密着性が向上し、耐久性や安全性の改善に寄与します。自動車分野における軽量化・高性能化ニーズに対応する技術として注目されています。
図. ホットメルトタイヤの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347916/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347916/images/bodyimage2】
YHResearch調査チームの最新レポート「グローバルホットメルトタイヤのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、2026年の178百万米ドルから2032年には237百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは4.9%になると予測されています。
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバルホットメルトタイヤのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、環境規制強化とVOC削減ニーズ
ホットメルトタイヤは溶剤を使用しない製造プロセスを採用するため、揮発性有機化合物（VOC）の排出削減に大きく貢献します。近年、環境規制が世界的に厳格化しており、自動車業界では低環境負荷技術への転換が求められています。このため、ホットメルトタイヤは環境対応型タイヤ製造技術として市場拡大の重要なドライバーとなっています。
2、軽量化・燃費向上ニーズの高まり
自動車の燃費規制強化や電動車（EV）の航続距離延長要求により、軽量で高効率なタイヤが求められています。ホットメルトタイヤは材料の均一な接着と構造最適化が可能であり、不要な重量増加を抑制できます。その結果、車両全体のエネルギー効率向上に寄与し、市場需要を押し上げています。
3、製造効率の向上とコスト削減
ホットメルトタイヤは乾燥工程や溶剤回収設備が不要となるため、生産プロセスの簡素化が可能です。これにより製造時間の短縮と設備コストの削減が実現されます。自動化ラインとの親和性も高く、大量生産に適した技術として採用が進んでいます。
今後の発展チャンス
1、カーボンニュートラル対応市場の拡大
ホットメルトタイヤは溶剤不使用プロセスによりCO?排出やVOC削減に貢献できるため、カーボンニュートラル政策と高い親和性を持ちます。各国の環境規制がさらに強化される中で、自動車メーカーはサプライチェーン全体の脱炭素化を進めており、ホットメルトタイヤの採用機会は今後一層拡大すると期待されます。
2、スマートタイヤ技術との融合可能性
センサー内蔵型タイヤやデジタル車両制御との連携が進む中で、ホットメルトタイヤは複合材料の一体成形性に優れているため、電子部品やセンシング機能との統合が容易です。これにより、スマートモビリティ分野での応用機会が拡大し、高付加価値製品としての発展が期待されます。
3、自動化・スマート製造ラインとの統合
インダストリー4.0やスマートファクトリー化の進展により、タイヤ製造工程の高度自動化が進んでいます。ホットメルトタイヤは工程短縮とプロセス安定性の面でデジタル生産技術と高い親和性を持ちます。このため、生産効率向上と品質均一化の観点から導入が加速する見込みです。
ホットメルトタイヤとは、ホットメルト系接着剤や熱可塑性材料を用い、加熱溶融状態でタイヤ内部の部材を一体化する製造技術を指します。従来の溶剤型接着に比べて環境負荷が低く、製造工程の効率化が可能です。さらにゴム層や補強材との密着性が向上し、耐久性や安全性の改善に寄与します。自動車分野における軽量化・高性能化ニーズに対応する技術として注目されています。
図. ホットメルトタイヤの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347916/images/bodyimage1】
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YHResearch調査チームの最新レポート「グローバルホットメルトタイヤのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、2026年の178百万米ドルから2032年には237百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは4.9%になると予測されています。
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバルホットメルトタイヤのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、環境規制強化とVOC削減ニーズ
ホットメルトタイヤは溶剤を使用しない製造プロセスを採用するため、揮発性有機化合物（VOC）の排出削減に大きく貢献します。近年、環境規制が世界的に厳格化しており、自動車業界では低環境負荷技術への転換が求められています。このため、ホットメルトタイヤは環境対応型タイヤ製造技術として市場拡大の重要なドライバーとなっています。
2、軽量化・燃費向上ニーズの高まり
自動車の燃費規制強化や電動車（EV）の航続距離延長要求により、軽量で高効率なタイヤが求められています。ホットメルトタイヤは材料の均一な接着と構造最適化が可能であり、不要な重量増加を抑制できます。その結果、車両全体のエネルギー効率向上に寄与し、市場需要を押し上げています。
3、製造効率の向上とコスト削減
ホットメルトタイヤは乾燥工程や溶剤回収設備が不要となるため、生産プロセスの簡素化が可能です。これにより製造時間の短縮と設備コストの削減が実現されます。自動化ラインとの親和性も高く、大量生産に適した技術として採用が進んでいます。
今後の発展チャンス
1、カーボンニュートラル対応市場の拡大
ホットメルトタイヤは溶剤不使用プロセスによりCO?排出やVOC削減に貢献できるため、カーボンニュートラル政策と高い親和性を持ちます。各国の環境規制がさらに強化される中で、自動車メーカーはサプライチェーン全体の脱炭素化を進めており、ホットメルトタイヤの採用機会は今後一層拡大すると期待されます。
2、スマートタイヤ技術との融合可能性
センサー内蔵型タイヤやデジタル車両制御との連携が進む中で、ホットメルトタイヤは複合材料の一体成形性に優れているため、電子部品やセンシング機能との統合が容易です。これにより、スマートモビリティ分野での応用機会が拡大し、高付加価値製品としての発展が期待されます。
3、自動化・スマート製造ラインとの統合
インダストリー4.0やスマートファクトリー化の進展により、タイヤ製造工程の高度自動化が進んでいます。ホットメルトタイヤは工程短縮とプロセス安定性の面でデジタル生産技術と高い親和性を持ちます。このため、生産効率向上と品質均一化の観点から導入が加速する見込みです。