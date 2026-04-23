キューサイがフェムケア本格参入。 『f44（エフ フォーティ フォー）』誕生

キューサイ株式会社(本社：福岡市中央区、代表取締役社長：石川 順朗)は、フェムケア事業に本格参入し、2026年4月23日（木）に、エイジングの転換期とされる44歳からのゆらぎをケアする新ブランド「f44（エフ フォーティ フォー）」を立ち上げます。第一弾として、一人ひとりのコンディションに合わせて選べる4種類のサプリメントを発売します。

本ブランドを通じて、仕事や家庭で忙しい「責任世代」の女性たちが、いつまでも『今』を楽しみ、長きにわたってご自身らしく活躍し続けられるよう応援してまいります。

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■ブランドステートメント

からだに心に。

毎日、少しずつ気になることが増えていく。

なにかと責任は増えるのに、

自分に向き合う時間も、なかなか持てないまま。

44歳は、エイジングが急速に進むと言われる一つの節目。（※）

だからこそ。がんばり方を、そろそろ変えてもいい頃です。

今のあなたの状態を見つめ、

日常に取り入れやすいさまざまな角度からの提案で、

よりそっていく。

44歳からの女性のための

キューサイのフェムケアブランド、

それが『f44』です。

ゆらぎ晴れるあしたへ。

※スタンフォード大学、2024年の研究発表より

■フェムケア事業立ち上げの背景

1. 「責任世代」の女性が抱える“自分をケアする時間”の空白

40～50代の女性は、仕事や家庭で責任あるポジションにいることが多く、日々の忙しさから自身のケアを後回しにしがちです。ふとした「ゆらぎ」や「これまでとの違い」を感じても、「ただの疲れ」「忙しさのせい」とやり過ごしてしまうことが多く、自分自身と向き合う時間が不足している傾向にあります。私たちは、こうした女性たちがいち早くご自身の変化に気づき、前向きに毎日を楽しむためのサポートが必要だと考えました。

2. 先輩たちの声から生まれた、キューサイの新たな挑戦

1982年のケール青汁発売以来、キューサイは健康食品・スキンケア商品通じて、多くの女性が前向きに年齢を重ねていく姿をそばで見つめてきました。現在、当社のお客さまの約7割が女性であり、その中心は元気に年齢を重ねている70代以上の方々です。 長年お客さまと向き合う中で、先輩世代から聞こえてきたのは「もっと早くから、自分の体と向き合いたかった」という切実な声でした。変化が表面化してから慌てて対処するのではなく、ゆらぎを感じ始める世代にいち早くアプローチし、最適なケアを提案したい。この想いから生まれた「f44」の立ち上げは、60年間お客さまの健康と 向き合ってきたキューサイの使命だと考えています。

■新ブランド「f44（エフ フォーティ フォー）」概要

科学的にも裏付けられた転換期「44歳」、自分らしく活躍し続けるために

40～50代の女性は、仕事では経験を重ねて重要な役割を担い、家庭では子どもの成長や親の介護など、さまざまな“誰かを支える役割”が重なり合う「責任世代」です。

その日々の戸惑いは、決して努力不足でも、気のせいでもありません。近年、スタンフォード大学をはじめとする研究で、人の体は44歳前後を境に変化し、エイジングを感じやすい時期が訪れることが示されています。つまり、44歳前後は心と身体のバランスが大きく揺れやすい節目であり、人生が次のステージへ進むためのサインでもあります。

ブランド名の「44」は、この心身の変化を感じ始める「44歳」を象徴しています。また「f」には、「for（あなたのために）」「female（女性らしさ）」「free（悩みからの解放）」「future（輝かしい未来へ）」など、多角的な視点から女性をサポートするポジティブな約束を込めました。

一人ひとりに合った正しい知識と多角的なケアの選択肢を提供することで、これからのライフステージに「大丈夫」と思える安心感をお届けしてまいります。

■商品紹介

女性のライフステージごとに生じる様々な変化に着目し、科学的根拠に基づいた成分を配合。日常的に継続しやすいよう、「1日あたり1～2粒 目安」のシンプルかつ実用的な商品設計を実現しました。

●f44 ホップ ～心晴れやかな毎日に～

年齢とともに変化する、女性のゆらぎに寄り添うサプリメント。

「どんより」「もやもや」 な日々も前向きで自分らしく過ごしたいあなたの毎日をサポートします。

【販売価格】2,138円（税込）/ 【内容量】28粒（約28日分）

【販売場所】キューサイ公式通販サイト：商品詳細ページはこちら

楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/qsai/000916（随時販売開始）

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GX9VFD3T （随時販売開始）

●f44 ラフマ葉 ～女性のリズムをサポート～

日々の忙しさや女性のリズムが気になる方へ。おやすみ前のリラックスタイムにも。

健やかなリズムと穏やかな毎日をサポートします。

【販売価格】2,138円（税込） / 【内容量】28粒（約28日分）

【販売場所】キューサイ公式通販サイト：商品詳細ページはこちら

楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/qsai/042595（随時販売開始）

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GX9SDW74（随時販売開始）

●f44 リポソーム鉄 ～鉄分不足が気になる方に～

女性に不足しがちな鉄分を、吸収性にこだわった「リポソーム鉄」として配合。

鉄特有のにおいを抑えた続けやすいサプリメントで、活動的な毎日をサポートします。

【販売価格】1,814円（税込） / 【内容量】28粒（約28日分）

【販売場所】キューサイ公式通販サイト：商品詳細ページはこちら

楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/qsai/042596（随時販売開始）

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GX9T4MXS（随時販売開始）

●f44 ユニベスティン ～健康管理のためのマルチサプリ～

年齢とともに変化する日々のコンディション維持を幅広くサポート。

これからも自分らしく、かろやかな毎日を送りたい大人女性のためのサプリメントです。

【販売価格】3,218円（税込） / 【内容量】56粒（約28日分）

【販売場所】キューサイ公式通販サイト：商品詳細ページはこちら

楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/qsai/000917（随時販売開始）

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GX9N7Q8H（随時販売開始）

■今後の展開について

本能に直結する「嗅覚」に着目。自分の状態を可視化する新サービスを開発中！

私たちは、女性の変化を「点」ではなく「面」で捉え、根本的なバランスを整えることが重要だと考えています。しかし、バランス状態は目に見えません。そこで「f44」では、本能に直結する「嗅覚」を通じて、お客さまご自身の今の状態を客観的に可視化するアプローチに着目しました。現在、一人ひとりの状態に合わせて最適なケアを提案する新サービスを開発中です。

より多くの女性に「からだの声を聴く」体験をしていただき、自身の変化に気づくきっかけを提供するため、リアルな場でブランドの世界観に触れていただけるPRイベント等も企画しております。今後の「f44」の展開にぜひご期待ください。