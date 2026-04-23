講演依頼のスピーカーズ【Speakers.jp】のオススメ講師のUSJ元人材開発マネージャー 梅原千草氏の講演会レポート掲載

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株式会社タイムが運営する、講演依頼のスピーカーズ（https://www.speakers.jp/）のオススメ講師のユニバーサル・スタジオ・ジャパン元人材開発マネージャー／Universal Academy初代学長 梅原千草氏の講演会レポートを掲載いたしました。

https://www.speakers.jp/archive/report/umeharachigusa-rp/





梅原千草氏の主な経歴(https://www.speakers.jp/speaker/umehara-chigusa/)大学卒業後、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン事業会社である合同会社ユー・エス・ジェイへ新入社員第1期生として入社。人気アトラクション立ち上げ責任者としてグランドオープンに携わった後、人事部にて、クルーNo.1アトラクションを目指し、9,000名を超える組織の新卒、中途、アルバイトすべての採用、教育、組織開発、制度構築を担い、人材に関わる業務全般に携わる。また、ユー・エス・ジェイ社内大学（Universal Academy）を創設。誰もが活躍できる、自ら行動できる組織作りを目的とし、経営陣を巻き込みながら、スキルUP研修や風土醸成ワークショップ、組織横断型のプロジェクトを次々と導入する。責任者として運用を行い、従業員のSwing the bat！を促進する基盤を作り上げ、変革期の唯一の人事女性マネージャーとして活躍。現在は、SmiLearn を設立し、人材開発コンサルタント及び研修・講演講師として活動中。講演依頼のスピーカーズでは、オススメ講師が講演でどのようなことを語るのか、講演会レポートでもその一部をご紹介しています。会社名：株式会社タイム（Speakers.jp運営会社）代表者：代表取締役 星野益八郎所在地：東京都渋谷区恵比寿4-22-10事業内容：講演会、セミナー等各種イベントへのキャスティング【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346091/images/bodyimage2】

配信元企業：株式会社タイム

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