物品から個人への AMR業界予測レポート2026：2032年10210百万米ドル規模に到達へ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347609/images/bodyimage1】
当社GlobaI Info Research（本社：東京都中央区）はこのたび、半導体露光装置・高倍率顕微鏡・先端計測機器の性能を左右する最重要サブシステムである「エアフローティングアクティブ防振システム」 の最新市場調査レポートを発刊しました。
本レポートでは、売上・販売量・価格推移・企業別シェアに加え、Single Degree vs Multi-Degreeの技術別セグメント、半導体・顕微鏡・その他先端装置といった用途別の成長ドライバーまで、設備投資のROIを左右する戦略データを提供します。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1243864/air-floating-active-vibration-isolation-system
1. 製品定義：なぜ「エアフローティングアクティブ防振」が今、戦略的投資対象か
エアフローティングアクティブ防振システムとは、空気ばね（エアフローティング）とアクティブ制御を組み合わせ、外部からの微細振動をリアルタイムで打ち消す先端除振装置です。
従来のパッシブ除振（ばね・ゴムのみ）と異なり、センサーで振動を検知→アクチュエーターで逆相振動を発生させることで、0.1Hz以下の超低周波振動から100Hz以上の高周波振動まで、ナノメートルレベルの除振性能を実現します。
製品タイプは以下の2つに大別されます。
Single Degree（単自由度）：上下方向（Z軸）の振動抑制に特化。比較的コストが低く、汎用顕微鏡・検査装置向け。
Multi-Degree（多自由度）：上下・水平・回転の複数方向（6自由度まで）を同時制御。半導体露光装置・電子顕微鏡など最高精度が要求される用途に採用。
市場の成長中心はMulti-Degreeです。なぜなら、半導体の回路線幅が2nm世代に移行するにつれ、水平方向の微細振動（従来は軽視されがち） が露光精度を直接損なうからです。
2. 市場規模と成長ドライバー（2026-2032年）
当社調査（基準年：2025年、予測期間：2026-2032年）によると、エアフローティングアクティブ防振システムの世界市場は年平均成長率（CAGR）9.7％で拡大し、2032年には約12億米ドルに達する見込みです。
この成長を牽引する主要ドライバーは以下の3点です。
(1) 半導体製造装置の超微細化と振動許容値の厳格化
最先端ロジック・メモリ製造では、露光装置のステージ振動許容値が0.5nm未満にまで引き下げられています。従来のパッシブ除振では達成できないこの要件を、エアフローティングアクティブ防振のみが満たせます。
(2) 研究機関・大学における電子顕微鏡の高性能化
クライオ電子顕微鏡（Cryo-EM）や原子分解能TEMでは、ビル風・地下鉄・人の歩行といった「日常的な振動」が画像ボケの主要原因です。アクティブ防振導入により、従来比で分解能30％向上したとの報告が2025年後半に複数発表されています。
(3) 都市部の製造環境悪化（地盤振動の増大）
都市再開発や地下鉄新線建設に伴い、従来は「振動問題なし」とされていたエリアでも、1Hz以下の低周波地盤振動が問題視されています。エアフローティングアクティブ防振はこの低周波帯に特に強く、都市型ファブ・都市型研究所での導入が加速中です。
業界深層観点：従来の「装置自体を高剛性化する」アプローチから、「環境振動を能動的に打ち消す」アプローチへのパラダイムシフトが明確になっています。これは設備投資の最適化という観点でも重要です。
当社GlobaI Info Research（本社：東京都中央区）はこのたび、半導体露光装置・高倍率顕微鏡・先端計測機器の性能を左右する最重要サブシステムである「エアフローティングアクティブ防振システム」 の最新市場調査レポートを発刊しました。
本レポートでは、売上・販売量・価格推移・企業別シェアに加え、Single Degree vs Multi-Degreeの技術別セグメント、半導体・顕微鏡・その他先端装置といった用途別の成長ドライバーまで、設備投資のROIを左右する戦略データを提供します。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1243864/air-floating-active-vibration-isolation-system
1. 製品定義：なぜ「エアフローティングアクティブ防振」が今、戦略的投資対象か
エアフローティングアクティブ防振システムとは、空気ばね（エアフローティング）とアクティブ制御を組み合わせ、外部からの微細振動をリアルタイムで打ち消す先端除振装置です。
従来のパッシブ除振（ばね・ゴムのみ）と異なり、センサーで振動を検知→アクチュエーターで逆相振動を発生させることで、0.1Hz以下の超低周波振動から100Hz以上の高周波振動まで、ナノメートルレベルの除振性能を実現します。
製品タイプは以下の2つに大別されます。
Single Degree（単自由度）：上下方向（Z軸）の振動抑制に特化。比較的コストが低く、汎用顕微鏡・検査装置向け。
Multi-Degree（多自由度）：上下・水平・回転の複数方向（6自由度まで）を同時制御。半導体露光装置・電子顕微鏡など最高精度が要求される用途に採用。
市場の成長中心はMulti-Degreeです。なぜなら、半導体の回路線幅が2nm世代に移行するにつれ、水平方向の微細振動（従来は軽視されがち） が露光精度を直接損なうからです。
2. 市場規模と成長ドライバー（2026-2032年）
当社調査（基準年：2025年、予測期間：2026-2032年）によると、エアフローティングアクティブ防振システムの世界市場は年平均成長率（CAGR）9.7％で拡大し、2032年には約12億米ドルに達する見込みです。
この成長を牽引する主要ドライバーは以下の3点です。
(1) 半導体製造装置の超微細化と振動許容値の厳格化
最先端ロジック・メモリ製造では、露光装置のステージ振動許容値が0.5nm未満にまで引き下げられています。従来のパッシブ除振では達成できないこの要件を、エアフローティングアクティブ防振のみが満たせます。
(2) 研究機関・大学における電子顕微鏡の高性能化
クライオ電子顕微鏡（Cryo-EM）や原子分解能TEMでは、ビル風・地下鉄・人の歩行といった「日常的な振動」が画像ボケの主要原因です。アクティブ防振導入により、従来比で分解能30％向上したとの報告が2025年後半に複数発表されています。
(3) 都市部の製造環境悪化（地盤振動の増大）
都市再開発や地下鉄新線建設に伴い、従来は「振動問題なし」とされていたエリアでも、1Hz以下の低周波地盤振動が問題視されています。エアフローティングアクティブ防振はこの低周波帯に特に強く、都市型ファブ・都市型研究所での導入が加速中です。
業界深層観点：従来の「装置自体を高剛性化する」アプローチから、「環境振動を能動的に打ち消す」アプローチへのパラダイムシフトが明確になっています。これは設備投資の最適化という観点でも重要です。