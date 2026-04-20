主食の構造変化が進行 “米だけでは成立しない” 現場で拡大する雑穀活用 ― コスト対応と健康価値の両立が後押し ―

主食の構造変化が進行 “米だけでは成立しない” 現場で拡大する雑穀活用 ― コスト対応と健康価値の両立が後押し ―