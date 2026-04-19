実質お土産代が無料に！？最大3,000円分の商品券が当たる、修学旅行生応援イベントが沖縄・国際通りの土産店「MIYAGEYA」でスタート

株式会社UMUI

沖縄県那覇市の国際通りから公設市場に続く“市場本通り”にて沖縄土産店を運営する株式会社UMUI（本社 沖縄県那覇市松尾2丁目8-28）は、2026年4月1日より、修学旅行生を対象とした特別イベント「お楽しみガラポン抽選会」を開催致します。本企画は平均5,000円～10,000円と言われる限られたお小遣いのやりくりをする学生を応援し、沖縄での思い出作りをサポートすることを目的とした取組となります。

特別イベント開催の背景：修学旅行生の「お小遣い事情」に寄り添いたい

修学旅行生が自由に使えるお小遣いは全国平均で約5,000円～15,000円程度と言われています。

高校生になると宿泊数が増え10,000～50,000円と大きくなりますが物価高の影響もあり、家族や知人への土産選びに悩む学生も多いなか、国際通りに面した"市場本通り"に位置する当店では、学生達がもっとワクワクしながらお土産を選び、購入できる体験を作りたいと考え当店スタッフ発案で当企画の実施が決定しました。

イベント概要：ハズレなし！無料で参加し最大3,000円の商品券を贈呈

本イベントは沖縄JTB株式会社が発行する「沖縄修学旅行生用 国際通りガイドマップ」を持参した修学旅行生が対象となります。

特典内容 無料で参加するガラポン抽選会



１等：店内で使える3,000円分の商品券

２等：店内で使える1,000円分の商品券

３等：店内で使える500円分の商品券

４等：沖縄のお菓子をプレゼント



開催期間 2026年4月1日～終了時期未定

開催場所 MIYAGEYA 那覇本店 にて店頭スタッフにお声がけください。

店舗住所 〒900-0014 沖縄県那覇市松尾２丁目８－２８

Google Mapsにて店舗を確認する場合はこちらをクリック(https://share.google/HjAeeWl3ak7nZUwuq)



■MIYAGEYA / 株式会社UMUIについて

我々は“ただ待つばかりではなく観光客に選ばれる店舗作り”を目指す土産屋ベンチャーです。

「観光客の皆様に楽しんで買物をしていただく」ことを前提に運営を行っており各メーカーの想いを観光客に伝える役目を担い、毎日観光客と交流を重ねています。沖縄を訪れる修学旅行生にとって一生の思い出となるような体験を提供することを目指して参ります。

問合せは以下公式HPからお願いします。

https://umui-okinawa.co.jp