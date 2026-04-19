日本語・韓国語・英語を扱うトリリンガルシンガー Kazuyo オフィシャルファンクラブを開設！

ぴあ株式会社

ぴあ株式会社（本社：東京都渋谷区東1-2-20 渋谷ファーストタワー / 代表取締役社長：矢内 廣）は、日本語・韓国語・英語を扱うトリリンガルシンガー・Kazuyoのオフィシャルファンクラブ「Kazuyo Official Fanclub World Peace」（https://fan.pia.jp/kazuyo/）を、2026年4月19日(日)12時に開設いたしました。

【Kazuyo PROFILE】

1990.10.22 日本語・韓国語・英語を扱うトリリンガルシンガー。

元宝塚歌劇団男役の母の影響で幼少期から歌を始め、 現在はアーティスト活動以外にも ボイストレーナーとしても活躍している。

HP：https://kazuyo10ooo22.wixsite.com/my-site-1

X：https://x.com/kazuyo__n

Instagram：https://www.instagram.com/kazuyo__n/

TikTok：https://www.tiktok.com/@faming_kazuyo

「Kazuyo Official Fanclub World Peace」とは

日本語・韓国語・英語を扱うトリリンガルシンガー・Kazuyoのオフィシャルファンクラブ。

ファンクラブにご入会いただくと、ファンクラブ会員限定のコンテンツやチケット先行など様々な特典をお楽しみいただけます。

【Kazuyo Official Fanclub World Peace】

■サイトURL： https://fan.pia.jp/kazuyo/

■会費：【年額会員】入会金 1,100円(税込)、年額費 5,500円(税込)

【月額会員】入会金 0円、月額費 550円(税込)

【無料会員】0円

■会員限定コンテンツ

【年額会員／月額会員】

-チケット先行受付

※但し、各地主催者様の協力が得られた場合のみとなります。

※抽選受付となる場合もございますので予めご了承ください。

-ファンクラブサイトの限定コンテンツ閲覧

PHOTO／MOVIE等、当サイトでしか見ることの出来ない様々なコンテンツをお楽しみいただけます！

-オフィシャルグッズ販売

-バースデーメール配信

-デジタル会員証発行

-メールマガジンの配信（不定期）

【無料会員】

-メールマガジンの配信（不定期）

※会員特典内容は一部変更になる場合がございます。