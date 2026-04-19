東映アニメーション・灯白社共催「名探偵プリキュア！展　なぜ？謎？！インビテーション」入場者プレゼントの配布決定！展示内容を一部ご紹介！グッズも一部公開！

株式会社灯白社

株式会社灯白社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小木曽一輝）および東映アニメーション株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役社長：高木勝裕）は、共催する「名探偵プリキュア！展 なぜ？謎？！インビテーション」横浜会場について、会場展示の一部内容、入場者プレゼント、オリジナルグッズ情報の一部を公開いたしました。

「名探偵プリキュア！展」公式サイトURL

https://www.toei-anim.co.jp/lp/precure/exh/

「名探偵プリキュア！展 なぜ？謎？！インビテーション」横浜会場 特設サイトURL

https://www.precure-nazenazo-exh-yokohama.com

プリキュアイベントinfo Xアカウント

https://x.com/all_precure_exh

名探偵プリキュア！展 なぜ？謎？！インビテーション

TVアニメ『名探偵プリキュア！』の世界観を体感できるストーリーダイブ型展示をはじめ、謎解き体験やフォトスポットなど、作品の魅力を楽しめるさまざまなコンテンツを展開します。本リリースでは、本展でお楽しみいただけるコンテンツの一部をご紹介します。

■入場者プレゼントの配布決定！

キービジュアルをモチーフにしたタロットカード風デザインの「名探偵プリキュア！展 オリジナルカード」を、入場者プレゼントとして配布いたします。

※有料入場チケット1枚につき1枚をランダム配布。全4種。

※会場入口にてお配りいたします。

【展示内容の一部をご紹介！】

今度はあなたがキュアット解決！

タイムスリップしたあなたがたどりついたのは「キュアット探偵事務所」！？

「名探偵プリキュア！」の世界で謎解きをしながらたのしめる展示会！

そんな“たんプリ展”の中での注目ポイントを一部ご紹介♪

注目ポイント１.＜招待状は謎がいっぱい？名探偵プリキュア展へようこそ！＞

本展へ入場する際に、来場者へ渡される「招待状」。

だけどこの招待状、だれから届いたのか、なにに招待するものなのかが分からない…。

展示エリアをめぐって招待状の謎をキュアット解決しよう！

※招待状は有料入場チケット1枚につき1枚を配布。全1種。

※会場入口にてお配りいたします。

注目ポイント２.＜タイムスリップしたあなたがたどりついたのは「キュアット探偵事務所」！？＞

作中に登場するキュアット探偵事務所を再現！サンルームやジェット先輩の研究室など「名探偵プリキュア！」の世界を楽しんじゃおう！

探偵事務所のなかにある「おとも妖精占い」であなたにピッタリなおとも妖精を占えるコーナーもあるよ♪

注目ポイント３.＜まことみらい市を再現する街並みで謎解き！＞

作中に登場するショップや街並みを探索して、街のあちこちに隠された招待状の謎を解きながら楽しもう！

【グッズ一部先行公開！】

名探偵プリキュア！展オリジナルグッズの一部商品画像を先行公開！全ラインナップは後日解禁♪お楽しみに！

定番の「アクリルスタンド（各1,300円）」はキュアアンサー、キュアミスティック、キュアエクレール、キュアアルカナ・シャドウ、ジェット先輩の全5種！

そのほか普段づかいしやすい「カセットテープ風カードケース（各1,800円）」、「シャカシャカヘアパッチン（各1,000円）」、日々を彩る「ティーカップ＆ソーサーセット（3,800円）」、「ガーランド風タペストリー（各1,700円）」、1999年を思い出すなつかしの「プリントシール風ステッカー（各600円）」など盛りだくさん！

【チケット情報】

チケット料金

一般（中学生以上）前売：1,800円 当日：2,000円

子ども（3歳～小学生）前売：1,000円 当日：1,200円

特典グッズ（アクリルクロック）付き 前売：5,400円 当日：5,600円

プレミアム先行入場券 9,000円（前売抽選・100名限定）

販売スケジュール：2026年3月23日（月）10時～

販売方法：チケットぴあにて販売

■店頭

セブン-イレブン店頭マルチコピー機

【Pコード】

・通常会期／日時指定：660-302

・通常会期／フリー入場：995-972

■WEB

https://w.pia.jp/t/precure-exh/

※プレミアム先行内覧会はWEB販売のみ

※詳細は公式サイトをご確認ください。

※チケットは日時指定／フリー入場がございます。

※未就学児は保護者同伴でご入場ください。

※混雑状況により入場制限を行う場合がございます。

※イベント内容は予告なく変更となる場合があります。

【開催概要】

イベント名：名探偵プリキュア！展 なぜ？謎？！インビテーション

開催日：2026年5月15日（金）～2026年6月7日（日）

開催時間：

5月15日（金）プレミアム入場：13:00～14:30、一般入場：15:00～19:00

月～木曜日 11:00～17:00

金～日曜日（※最終日を除く） 9:30～19:00

6月7日（日）9:30～16:00

※最終入場はいずれも閉場時間の30分前

会場：横浜・新高島駅B1F「Art Center NEW」

主催：名探偵プリキュア！展 横浜実行委員会

TVアニメ『名探偵プリキュア！』とは

2026年2月1日よりABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネットにて毎週日曜あさ8時30分から放送中

※BSS山陰放送は毎週日曜朝6時15分から

～あらすじ～

わたし！【明智あんな】14歳の中学2年生！

誕生日に現れた妖精【ポチタン】とペンダントに導かれて2027年から

1999年のまことみらい市にタイムスリップしちゃった…！

そこで出会ったのは、名探偵に憧れている14歳の女の子【小林みくる】！

事件発生！？

大切なものを盗んだのは【怪盗団ファントム】…！？

困っている人を見逃せない…

そんな思いからわたしたち【名探偵プリキュア】に変身しちゃった！

名探偵プリキュアがみんなの笑顔を推理で守る！

わたし、元の時代に帰れるの～！？

「そのナゾ！キュアット解決！」

https://www.toei-anim.co.jp/tv/star-detective_precure/

権利表記：(C)ABC-A・東映アニメーション

■灯白社について

「世界をもっとビビッドに。」

をミッションに掲げ、クリエイターと共創し、国内外におけるエンターテインメント市場の拡大に取り組むグローバルアクセラレーター企業です。企画、プロモーション、マーチャンダイジング、コンテンツ開発を軸に幅広いビジネスを展開し、クリエイターや版権企業の国内外での成長支援や新たな収益機会の創出を、伴走・共創の姿勢で推進しています。イラストレーターや個人VTuberを起点に、版権企業や出版社、配給会社と連携し、個人が権利を保持したまま作品を育てられるクリエイターエコノミーの実現を目指しています。創造力をグローバルな価値に昇華し、クリエイターへの還元を通じて、すべてのステークホルダーの待遇改善と地位向上に貢献します。

■会社概要

株式会社灯白社

代表：代表取締役小木曽 一輝

所在：東京都渋谷区渋谷一丁目12番8号

資本：36,500,000円 (資本準備金含む）

社員：40名 （正社員・業務委託含む）

電話：050-3159-6205

https://tohakusha.com/