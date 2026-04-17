a flood of circle、5月6日開催の初・日本武道館公演をU-NEXTにて独占生配信決定。公演記念のPOP UP SHOP開催も発表
ロックバンド・a flood of circleが、2026年5月6日（水・祝）に開催する『a flood of circle 20周年記念公演 LIVE AT 日本武道館』の模様が、動画配信サービス「U-NEXT」にて、独占生配信されることが決定した。 本公演は、結成20周年を迎えるバンドにとって記念すべき初の日本武道館でのワンマンライブ。 当日会場に足を運べない方も、ぜひU-NEXTの生配信を通じて、この特別な一夜をリアルタイムで見届けてほしい。 また、現在U-NEXTではa flood of circleの過去のライブ映像も多数配信中。 目前に迫った武道館公演に向けて、ぜひあわせてチェックしていただきたい。 さらに、日本武道館公演の開催に合わせて、4月29日（水・祝）から5月7日（木）までの期間、 新代田POOTLEにてPOP UP SHOPを開催することも決定した。ライブの前後にもぜひ足を運んでほしい。
■配信情報
a flood of circle 20周年記念公演 LIVE AT 日本武道館 【配信詳細】https://t.unext.jp/r/afloodofcircle ライブ配信：2026年5月6日(水・祝) 16:00～ライブ終了まで 見逃し配信：配信準備完了次第～2026年5月20日(水) 23:59まで 【a flood of circle特集はこちら】 https://video.unext.jp/browse/feature/FET0010912
■POP UP SHOP情報
期間：4月29日（水・祝）～5月7日（木） 場所： POOTLE（新代田FEVER内） 時間：平日 17:00-23:00 / 土日祝 12:00-22:00（初日の開始時間は後日発表）
■ライブ情報（詳しくはオフィシャルHPをご覧ください。）
"a flood of circle 20周年記念公演 LIVE AT 日本武道館" 日程：2026年5月6日(水・祝) 会場：日本武道館 開場/開演： 15:00開場 / 16:00開演 チケット料金：一般指定 7,700円（税込）／学割指定 5,500円（税込） チケットぴあ一般発売：https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2564183 e+一般発売：https://eplus.jp/sf/detail/0255560001?P6=001&P1=0402&P59=1 ローチケ一般発売：https://l-tike.com/artist/000000000369404/ ※日本武道館特設サイト http://afloodofcircle.com/budokan2026/
"a flood of circle 20周年記念ツアー 日本武道館への道"（終了分割愛） 2026年 4月17日(金)福岡BEAT STATION GUEST：SIX LOUNGE 4月24日(金)広島CLUB QUATTRO GUEST：My Hair is Bad 4月28日(火)Zepp DiverCity TOKYO GUEST：[Alexandros] ※チケット一般発売： チケットぴあ https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2563679 ローチケ https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=329723 e+（イープラス） https://eplus.jp/sf/word/0000020992
■リリース情報
2025年11月12日(水)発売 アルバム 「夜空に架かる虹」(TECI-1845) 定価：\2,750（税抜価格 \2,500）https://afoc.lnk.to/night-rainbow
■アーティスト情報http://www.afloodofcircle.com/
a flood of circle Official Instagram : https://www.instagram.com/a_flood_of_circle_official a flood of circle Official X : https://x.com/afoc_official a flood of circle Official Channel：https://youtube.com/@afoc_official