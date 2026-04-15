主催：一般財団法人国際開発機構（FASID）第３０回国際開発研究大来賞 受賞候補作品の募集について





～本事業には、公益財団法人 三井住友銀行国際協力財団より助成を受けています～

国際開発機構（FASID）では、第３０回 大来賞（おおきた賞）、受賞候補作品を募集しています。

https://www.fasid.or.jp/okita_memorial_prize/2_index_detail.php



第29回大来賞リーフレット_P4



大来賞は、国際開発分野における研究を奨励・良書の発掘に資するため、国際開発の課題を主たるテーマと

する研究図書の中から、学術の振興あるいは実践活動向上の見地により顕著な業績、貢献が認め

られる図書を一年に一度顕彰しております。

2026年度は、第30回を迎えます。

これまで皆さまからのご理解と共感・事業へのご参加に御礼申し上げます。

国際開発の課題は一層複雑となっておりますが、

その奨励・支援に資することが本賞の使命と改めて認識し、ここにご案内いたします。

みなさまからのご推薦、良書のご紹介をお待ちしております。

〔対象となる作品〕

（１）開発援助を含む国際開発の分野における課題を主たるテーマとする日本語の研究図書（翻

訳、随筆、エッセイ、体験記、自伝、紀行文、事業報告書などを除く）であって、国際開発の

実践活動の向上に資するもののうち、特に斬新性、普及性の点で顕著な業績、貢献が認められ

るもの。

（２）個人、又は団体が編者あるいは著作者の場合は、個人の執筆者名が明記されているもの。

（３）2025年4月1日から2026年3月31日までの間に初版が市販されたもの。

〔推薦者〕

推薦者（自薦・他薦いずれも歓迎）は、所定の「推薦書」に入力し、メール添付にて

(okita@fasid.or.jp)へ送信とともに､当該図書2冊を添えてご応募下さい。なお応募書類・

当該図書は返却致しませんので、あらかじめご了承下さい。

〔推薦書〕ダウンロードによりページ中ほどの様式をご利用ください

https://www.fasid.or.jp/okita_memorial_prize/2_index_detail.php

〔締め切り〕2026年5月31日

〔表 彰〕

2026年秋頃、推薦書で指定先へ通知、発表し、表彰式典において、正賞（楯）と副賞を

贈呈します。また、受賞作品著者を講演者とする記念講演会を開催いたします。





〔推薦・応募・お問合せ先〕

一般財団法人 国際開発機構 国際開発研究センター 大来賞事務局（担当： 服部）

〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-18-19 UD神谷町ビル10階（2023年秋、移転しました）

email：okita@fasid.or.jp

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【大来賞は】 当財団初代評議員会会長・元外務大臣 大来佐武郎氏を記念し、１９９７年創設。開発援助を含む国際開発分野における課題を主たるテーマとする研究図書であって、過去１年間（第３０回は２０２５年４月から２０２６年３月）に初版が国内で市販された日本語の研究図書を対象に公募中です。

＊くわしくは、本賞ホームページ（https://www.fasid.or.jp/okita_memorial_prize/）をご覧ください 。

〔おおきた さぶろう〕 １９１４年旧満州大連市生まれ。１９３７年東京帝国大学工学部卒業、逓信省入省。戦後は、経済安定本部、経済企画庁にてエコノミストとして活躍。１９６３年同庁総合開発局長退官、１９６４年日本経済研究センター理事長就任、南北問題や開発援助分野で活躍。国際開発計画委員会（ティンバーゲン委員会・ピアソン委員会）の委員や、『成長の限界』を刊行したローマクラブのメンバーを務める。１９７１年国際開発センター理事長、 １９７３年海外経済協力基金総裁など歴任、１９７９年大平政権にて外務大臣（～８０年）。その後も国際大学学長、対外経済問題諮問委員会座長、FASID初代評議員会会長、国際開発学会会長等、国際開発分野で数多くの足跡を残す。１９９３年逝去。

【国際開発機構（FASID）とは】 １９９０年設立、国際開発を支える人材の育成と研究、知識・情報の発信を通じて世界中の人々が平和で豊かに暮らせる社会の実現に貢献してきました。現在は、政府開発援助（ODA）実施から企業の途上国ビジネス支援、博士の学位取得を支援する奨学金、優れた研究図書を顕彰する国際開発研究大来賞等を行っています。

【 第３０回 審査委員会 】（予定）

委員長 杉下 恒夫 （FASID理事長）

委 員 絵所 秀紀 (法政大学比較経済研究所客員研究員）

大野泉 （政策研究大学院大学名誉教授客員教授）

北野 尚宏 (早稲田大学理工学術院国際理工学センター教授)

滝澤 三郎 (東洋英和女学院大学名誉教授 ケア・インターナショナル・ジャパン副理事長）

朝戸 恵子 (FASID 専務理事）

【国際開発研究大来賞 これまでの受賞作品】

https://www.fasid.or.jp/okita_memorial_prize/4_index_detail.php

〔推薦・応募・お問合せ先〕

一般財団法人 国際開発機構 国際開発研究センター 大来賞事務局（担当： 服部）

〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-18-19 UD神谷町ビル10階（2023年秋、移転しました）

email：okita@fasid.or.jp

OKITA Memorial Prize for International Development Research