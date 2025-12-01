ガス絶縁開閉装置市場規模、2032年までに466億4000万米ドルに達すると予測 | SNS Insider
グローバルなガス絶縁開閉装置（Gas Insulated Switchgear：GIS）市場は、産業、公共事業、インフラ開発事業者が信頼性が高く、効率的で、コンパクトな送電ソリューションを優先する中で、引き続き勢いを増している。最近の市場評価によると、ガス絶縁開閉装置市場の規模は2024年に285.6億米ドルと評価され、2032年には466.4億米ドルに達すると予測されており、2024年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）6.32%で拡大する見込みである。この成長見通しは、世界的に高まる安定かつ途切れない電力需要に対応できる先進的な電気システムへの大きな転換を反映している。急速な都市化、老朽化した電力網の近代化、再生可能エネルギー導入の拡大といった要因が市場拡大の主要な原動力となっている。
世界がクリーンエネルギーの採用やスマートグリッドの構築へと向かう中で、GISシステムはコンパクトな設計、高い安全基準、優れた運用信頼性により、優先的に選ばれる技術として浮上している。メーカーは先進国・新興国市場の新たな機会をつかむため、イノベーション、持続可能性、エコ効率的な絶縁技術に重点を置いている。
無料サンプルレポート請求 - https://www.snsinsider.com/sample-request/4837
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335694&id=bodyimage1】
ガス絶縁開閉装置市場の拡大機会
ガス絶縁開閉装置市場は、省エネルギー技術の普及と、拡大する商業・産業活動を支える堅牢な電力インフラの必要性によって恩恵を受けている。各国政府は、電力の信頼性向上と送電損失削減を目的とした大規模な電力網近代化プロジェクトを開始しており、これらの取り組みが変電所、データセンター、洋上風力設備、都市インフラプロジェクトにおけるGIS導入を加速させている。
最も重要な機会の一つは発電・配電分野にあり、GIS技術は高電圧アプリケーションを安全かつ効率的に管理する上で重要な役割を果たす。空気絶縁型と異なり、GISシステムは大幅に省スペースであるため、人口密度の高い都市部や地下変電所に最適である。また、風力や太陽光を中心とした再生可能エネルギーへの関心の高まりにより、変動する電力出力を既存の電力網に統合できる高度な開閉装置の需要が増加している。
さらに、大手企業は地球温暖化係数の低い代替ガスを使用した環境配慮型GISソリューションの開発を進めている。こうした技術革新は、環境持続性を促進する世界的な規制が強まる中で、長期的なビジネスチャンスを生み出すことが期待される。
ガス絶縁開閉装置市場の成長を支える主な要因
ガス絶縁開閉装置市場の継続的な成長を後押しする要因はいくつか存在する。まず、世界的な電力消費の増加が既存電力網に絶えず負荷をかけており、電力会社は効率向上のために先進的でコンパクトなGISシステムの採用を進めている。次に、北米、欧州、アジア太平洋地域を中心とした老朽化インフラの近代化が、高信頼性の高電圧設備の強い需要を生み出している。
もう一つの大きな要因は、再生可能エネルギープロジェクトの拡大である。各国は脱炭素目標達成に向けて、大規模な太陽光、風力、水力発電の導入を急速に進めている。GIS技術は、安定した電力網接続を提供し、環境への影響を最小限に抑えることで、これらのプロジェクトを支えている。スマートシティ開発、産業自動化、デジタルインフラの普及もGISの採用を加速している。
さらに、GISソリューションはメンテナンスの最小化、優れた安全性、長い耐用年数などの利点を備えており、複数の分野における高電圧・超高電圧用途に適した選択肢となっている。
世界がクリーンエネルギーの採用やスマートグリッドの構築へと向かう中で、GISシステムはコンパクトな設計、高い安全基準、優れた運用信頼性により、優先的に選ばれる技術として浮上している。メーカーは先進国・新興国市場の新たな機会をつかむため、イノベーション、持続可能性、エコ効率的な絶縁技術に重点を置いている。
無料サンプルレポート請求 - https://www.snsinsider.com/sample-request/4837
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335694&id=bodyimage1】
ガス絶縁開閉装置市場の拡大機会
ガス絶縁開閉装置市場は、省エネルギー技術の普及と、拡大する商業・産業活動を支える堅牢な電力インフラの必要性によって恩恵を受けている。各国政府は、電力の信頼性向上と送電損失削減を目的とした大規模な電力網近代化プロジェクトを開始しており、これらの取り組みが変電所、データセンター、洋上風力設備、都市インフラプロジェクトにおけるGIS導入を加速させている。
最も重要な機会の一つは発電・配電分野にあり、GIS技術は高電圧アプリケーションを安全かつ効率的に管理する上で重要な役割を果たす。空気絶縁型と異なり、GISシステムは大幅に省スペースであるため、人口密度の高い都市部や地下変電所に最適である。また、風力や太陽光を中心とした再生可能エネルギーへの関心の高まりにより、変動する電力出力を既存の電力網に統合できる高度な開閉装置の需要が増加している。
さらに、大手企業は地球温暖化係数の低い代替ガスを使用した環境配慮型GISソリューションの開発を進めている。こうした技術革新は、環境持続性を促進する世界的な規制が強まる中で、長期的なビジネスチャンスを生み出すことが期待される。
ガス絶縁開閉装置市場の成長を支える主な要因
ガス絶縁開閉装置市場の継続的な成長を後押しする要因はいくつか存在する。まず、世界的な電力消費の増加が既存電力網に絶えず負荷をかけており、電力会社は効率向上のために先進的でコンパクトなGISシステムの採用を進めている。次に、北米、欧州、アジア太平洋地域を中心とした老朽化インフラの近代化が、高信頼性の高電圧設備の強い需要を生み出している。
もう一つの大きな要因は、再生可能エネルギープロジェクトの拡大である。各国は脱炭素目標達成に向けて、大規模な太陽光、風力、水力発電の導入を急速に進めている。GIS技術は、安定した電力網接続を提供し、環境への影響を最小限に抑えることで、これらのプロジェクトを支えている。スマートシティ開発、産業自動化、デジタルインフラの普及もGISの採用を加速している。
さらに、GISソリューションはメンテナンスの最小化、優れた安全性、長い耐用年数などの利点を備えており、複数の分野における高電圧・超高電圧用途に適した選択肢となっている。