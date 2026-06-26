「おばあちゃんなんだ」室井佑月、息子＆孫の“顔出し”2ショットを公開「室井さんに似てますね」「素敵な写真」
タレントで作家の室井佑月が25日、自身のXを更新。息子と孫の“顔出し”写真を公開した。
【写真】「似てますね」息子＆孫の“顔出し”2ショットを公開した室井佑月
5月26日の投稿で、「孫、爆誕！ めでたいなったら、めでたいな」と写真を添えて“おばあちゃん”になったことを報告していた室井。
この日は「孫と息子」と紹介し、添い寝する息子と孫が見つめ合う姿をアップ。「孫まごーっ！ やべー、きゃわわ！」と興奮気味に愛しさをにじませた。
この投稿には「何て可愛らしい」「素敵な写真」「おばあちゃんなんだ」「いつの間に」「室井さんに似てますね」などの声が寄せられている。
【写真】「似てますね」息子＆孫の“顔出し”2ショットを公開した室井佑月
5月26日の投稿で、「孫、爆誕！ めでたいなったら、めでたいな」と写真を添えて“おばあちゃん”になったことを報告していた室井。
この日は「孫と息子」と紹介し、添い寝する息子と孫が見つめ合う姿をアップ。「孫まごーっ！ やべー、きゃわわ！」と興奮気味に愛しさをにじませた。
この投稿には「何て可愛らしい」「素敵な写真」「おばあちゃんなんだ」「いつの間に」「室井さんに似てますね」などの声が寄せられている。