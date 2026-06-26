病気ではないが決して快調でもない……。年を重ねると増えてくる“なんとなく不調”に効く体操を、ごぼう先生が毎回ひとつ考案。体を動かして、不調を撃退しよう！

■今週の体操は…骨密度アップにかかとで床ドン！体操

年を重ねると骨の密度が減っていき、放っておくとスカスカに。骨粗しょう症になると、ちょっとつまずいただけで骨折してしまうことも。50代から骨密度は大きく低下するので、今のうちに骨を強くしておきましょう。ポイントは骨を作る「骨芽細胞」を活性化させること。骨芽細胞はちょっとした刺激を与えることで目覚めて、丈夫な骨を作り出してくれるのです。家事をしながらでもできるこの体操は、むくみ解消にもいいですよ。

【1】床に立ち、かかとをくっつけて、つま先は30度ぐらいに開く。

【2】頭の上から糸で吊り上げられているイメージでゆっくりとかかとを上げて立つ。



【3】かかとを一気に床に落とし、痛くない程度の力で刺激を加える。ひざは曲げずに行うこと。リズミカルに20回（※騒音や振動には注意）



骨強化にはカルシウムを骨に吸着させるビタミンDが重要。太陽光を浴びると産出されるビタミンDは、紫外線が弱い朝の散歩でしっかり作りましょう。

【PROFILE】

ごぼう先生

10万人以上のシニアを笑顔にしてきた“大人のための体操のお兄さん”。とにかく簡単でわかりやすく、楽しい体操が人気。SNSでも発信し、幅広い世代から支持を集めている。