『惡の華』最終回 “常磐”中西アルノ、数年後の変化にネット衝撃「刺さりすぎる」「メロすぎ」（ネタバレあり）
鈴木福とあのがダブル主演を務めるドラマ『惡の華（あくのはな）』（テレビ東京／毎週木曜深夜24時）の最終回が25日深夜に放送され、終盤に登場した常磐（中西アルノ）の姿について、ネット上には「最強」「ビジュが刺さりすぎる」「メロすぎ」といった反響が寄せられた。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】ネット歓喜！中西アルノの“茶髪デコ出し”『惡の華』最終回より
中学の事件以来、仲村（あの）に再会することができた春日（鈴木）。仲村の母（雛形あきこ）から「そっとしておいてあげて」と言われるが、常磐が必死に想いを伝え3人は浜辺に移動する。どんな風に生きていたのか、あの時突き飛ばしたのはなぜか、仲村に問いかける春日。常磐は過去の自分と重ね、仲村の感情を理解しようとする…。
そこから数年後。高校を卒業し東京で一人暮らしをしている春日。ある日、自宅のアパートで彼が勤め先のコンビニでもらった廃棄弁当を食べていると、玄関から軽快なノックの音が聞こえる。
玄関の扉を開けると、そこには交際を続けていた常磐が立っていて、手で自分の顔をあおぎながら「あちぃ〜とける〜」とポツリ。そんな彼女を、春日は笑顔で自宅に招き入れるのだった。
春日との出会いから数年がたち、ヘアスタイルが茶髪センターパートになった常磐が映し出されると、ネット上には「デコ出し最強」「良きですね…」「可愛すぎるんですけどー!!」「顔が整いすぎている」「ビジュが刺さりすぎる」「髪型がメロすぎて心臓やばかった」などの声が相次いでいた。
【写真】ネット歓喜！中西アルノの“茶髪デコ出し”『惡の華』最終回より
中学の事件以来、仲村（あの）に再会することができた春日（鈴木）。仲村の母（雛形あきこ）から「そっとしておいてあげて」と言われるが、常磐が必死に想いを伝え3人は浜辺に移動する。どんな風に生きていたのか、あの時突き飛ばしたのはなぜか、仲村に問いかける春日。常磐は過去の自分と重ね、仲村の感情を理解しようとする…。
玄関の扉を開けると、そこには交際を続けていた常磐が立っていて、手で自分の顔をあおぎながら「あちぃ〜とける〜」とポツリ。そんな彼女を、春日は笑顔で自宅に招き入れるのだった。
春日との出会いから数年がたち、ヘアスタイルが茶髪センターパートになった常磐が映し出されると、ネット上には「デコ出し最強」「良きですね…」「可愛すぎるんですけどー!!」「顔が整いすぎている」「ビジュが刺さりすぎる」「髪型がメロすぎて心臓やばかった」などの声が相次いでいた。