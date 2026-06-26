アニメ『カグラバチ』柴登吾役は小西克幸 キャラクタービジュアル＆PV公開
2027年4月放送開始となるアニメ『カグラバチ』の声優キャストとして、ベテラン妖術師・柴登吾役を小西克幸が務めることが発表され、キャストコメントが到着。併せてキャラクタービジュアルとキャラクターPVが解禁となった。
【動画】柴登吾（CV：小西克幸）キャラクターPV
本作は、「週刊少年ジャンプ」（集英社）に連載され、累計発行部数400万部突破（デジタル版含む）の外薗健による同名漫画をアニメ化。
刀匠を志す少年・六平千鉱と、高名な刀匠である父・国重。笑いの絶えない二人の日々は、謎の妖術師組織「毘灼（ひしゃく）」の襲撃により、無惨に切り裂かれた。奪われたのは、国家の命運を左右するほど絶大な力を持つ6本の「妖刀」と、優しく温かい日常。すべてが変わった“あの日”から、闇が渦巻く世界に残された少年は、父が遺した7本目の妖刀「淵天（えんてん）」を手に、血塗られた復讐（ふくしゅう）の道を歩む。
小西克幸が演じる柴登吾は、六平家と古くから付き合いのあるベテラン妖術師。国重の死後、千鉱の復讐に力を貸す。気さくな人柄だが、その実力は計り知れない。元は国の妖術師組織である神奈備に所属していた。
小西は「柴という人は、飄々としているようでしっかり芯と強さがあるキャラクターだなと感じました。スタッフの皆さんと相談しながら、お芝居的にもあまり振り切らず、強者の余裕感を意識しました。その中でも変なことしてるんですけどね。一服の清涼剤になれてると嬉しいです。それでもって、六平親子大好きが感じていただけたら！」とコメントした。
アニメ『カグラバチ』は、2027年4月放送開始。
※小西克幸のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■小西克幸
・アフレコを行って、キャラクターの印象や意識した点
柴という人は、飄々としているようでしっかり芯と強さがあるキャラクターだなと感じました。
スタッフの皆さんと相談しながら、お芝居的にもあまり振り切らず、強者の余裕感を意識しました。
その中でも変なことしてるんですけどね。一服の清涼剤になれてると嬉しいです。
それでもって、六平親子大好きが感じていただけたら！
めっちゃ難しい役です(笑)
めっちゃ楽しい役です！！
・役が決まった時の気持ちや、アニメへの意気込み
「カグラバチ」はコミックス1巻が出た時に読ませて頂きまして、アニメ化したら絶対に出演したいと思っていました。いまはその夢が叶って感無量です。どういうアニメになるのか楽しみですね。
・作品の第一印象
登場人物も物語もハードでカッコいい！まさに映画を観ているような感覚でした。そして、原作を読ませて頂いた時に1番感動したのは金魚の美しさ。アニメでどう表現されるのか楽しみですね。
・柴登吾の最大の魅力
掴みきれない温度感が最高にカッコいいです。彼の表現と言いますか生き方といいますか、ハードな物語のクッションになっていて、この復讐劇に必要なキャラクターなんだと思います。
・『カグラバチ』の魅力を「一言（ワンフレーズ）」で表すなら？
映画的復讐剣戟アクション
【動画】柴登吾（CV：小西克幸）キャラクターPV
本作は、「週刊少年ジャンプ」（集英社）に連載され、累計発行部数400万部突破（デジタル版含む）の外薗健による同名漫画をアニメ化。
刀匠を志す少年・六平千鉱と、高名な刀匠である父・国重。笑いの絶えない二人の日々は、謎の妖術師組織「毘灼（ひしゃく）」の襲撃により、無惨に切り裂かれた。奪われたのは、国家の命運を左右するほど絶大な力を持つ6本の「妖刀」と、優しく温かい日常。すべてが変わった“あの日”から、闇が渦巻く世界に残された少年は、父が遺した7本目の妖刀「淵天（えんてん）」を手に、血塗られた復讐（ふくしゅう）の道を歩む。
小西は「柴という人は、飄々としているようでしっかり芯と強さがあるキャラクターだなと感じました。スタッフの皆さんと相談しながら、お芝居的にもあまり振り切らず、強者の余裕感を意識しました。その中でも変なことしてるんですけどね。一服の清涼剤になれてると嬉しいです。それでもって、六平親子大好きが感じていただけたら！」とコメントした。
アニメ『カグラバチ』は、2027年4月放送開始。
※小西克幸のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■小西克幸
・アフレコを行って、キャラクターの印象や意識した点
柴という人は、飄々としているようでしっかり芯と強さがあるキャラクターだなと感じました。
スタッフの皆さんと相談しながら、お芝居的にもあまり振り切らず、強者の余裕感を意識しました。
その中でも変なことしてるんですけどね。一服の清涼剤になれてると嬉しいです。
それでもって、六平親子大好きが感じていただけたら！
めっちゃ難しい役です(笑)
めっちゃ楽しい役です！！
・役が決まった時の気持ちや、アニメへの意気込み
「カグラバチ」はコミックス1巻が出た時に読ませて頂きまして、アニメ化したら絶対に出演したいと思っていました。いまはその夢が叶って感無量です。どういうアニメになるのか楽しみですね。
・作品の第一印象
登場人物も物語もハードでカッコいい！まさに映画を観ているような感覚でした。そして、原作を読ませて頂いた時に1番感動したのは金魚の美しさ。アニメでどう表現されるのか楽しみですね。
・柴登吾の最大の魅力
掴みきれない温度感が最高にカッコいいです。彼の表現と言いますか生き方といいますか、ハードな物語のクッションになっていて、この復讐劇に必要なキャラクターなんだと思います。
・『カグラバチ』の魅力を「一言（ワンフレーズ）」で表すなら？
映画的復讐剣戟アクション