宮舘涼太のシャツ×スカーフの爽やか夏コーデに反響！“らしさ”全開ショットにも「様子がおかしくて最高」「吹き出した」「どこからがアドリブなの？」

【写真＆動画】宮舘涼太「ピザーラ」動画／CMオフショット／過去ビジュアル＆CM・メイキング

ピザーラの公式SNSで、Snow Manの宮舘涼太が出演する動画が公開され、爽やかなビジュアルに注目が集まっている。

■宮舘涼太が“夏感満載”の爽やかコーデ披露

動画に登場した宮舘は、白シャツにアイボリー系のパンツを合わせたワントーンコーデを披露。ボタンを開けたシャツの首元にはグリーン×ブルーのスカーフを巻き、夏らしい軽やかなアクセントをプラスしている。

さらに、冒頭では白フレームのサングラスを掛けた姿も見せており、青空と海を思わせる開放的な背景の中、リゾート感あふれる装いで大人の魅力を放っている。

動画では、こちらに語りかけるように「夏のプレミアムクォーター」のおすすめの食べ方を紹介。宮舘らしい独特な間や動きを交えながら、おいしそうに味わう姿を披露し、感想も伝えている。

SNSでは「さすがとしか言えない」「ものすごくカッコいい」「様子がおかしくて最高」「吹き出した」「どこからがアドリブなの？」「舘様らしさ全開」「クセが強い」「爽やか」「いい声」といった声が寄せられている。