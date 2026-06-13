「今日好き」酒井理央（りお）、王道制服コーデで登場 プレゼント投げ入れファンサービスで観客沸かす【学生ランウェイ名古屋】
【モデルプレス＝2026/06/13】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた酒井理央（さかい・りお）が13日、愛知・COMTEC PORTBASEで開催された「関西コレクション」プロデュースのイベント「GAKUSEI RUNWAY 2026 SUMMER in NAGOYA」に出演した。
【写真】「今日好き」イケメン「やんちゃ感最高」王道制服コーデ
紺のブレザーにチェック柄のネクタイを合わせた王道の制服コーディネートで登場した酒井。手に持ったプレゼントを来場者へ投げ、会場を沸かした。SNS上では「かっこいい」「やんちゃ感最高」「男らしくて惹かれる」などの声が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。酒井は「ラヨーン編」にて、森口優花（もりぐち・ゆうか）とカップル成立した。
名古屋で初開催の「学生ランウェイ」は、日本の女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生なら誰でも参加可能。当日の来場者投票により、「関西コレクション」出演に一歩近づく「名古屋選抜モデル」が決定する。
MCは大阪開催でもお馴染みの大倉士門、MC AMIに加え、おさきとさくらが担当。元乃木坂46の川後陽菜、ABEMA「今日、好きになりました。」歴代メンバーの今井暖大・相塲星音・岩間夕陽・河村叶翔がゲスト出演するほか、雑誌「Popteen+」スペシャルステージ、一生友子、きゅるりんってしてみてなどによるライブパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」イケメン「やんちゃ感最高」王道制服コーデ
◆酒井理央、プレゼント投げ入れ会場魅沸かす
紺のブレザーにチェック柄のネクタイを合わせた王道の制服コーディネートで登場した酒井。手に持ったプレゼントを来場者へ投げ、会場を沸かした。SNS上では「かっこいい」「やんちゃ感最高」「男らしくて惹かれる」などの声が寄せられている。
◆名古屋初開催「学生ランウェイ」きゅるりんってしてみて・「今日好き」メンバーら集結
名古屋で初開催の「学生ランウェイ」は、日本の女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生なら誰でも参加可能。当日の来場者投票により、「関西コレクション」出演に一歩近づく「名古屋選抜モデル」が決定する。
MCは大阪開催でもお馴染みの大倉士門、MC AMIに加え、おさきとさくらが担当。元乃木坂46の川後陽菜、ABEMA「今日、好きになりました。」歴代メンバーの今井暖大・相塲星音・岩間夕陽・河村叶翔がゲスト出演するほか、雑誌「Popteen+」スペシャルステージ、一生友子、きゅるりんってしてみてなどによるライブパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
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