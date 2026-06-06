【いちご果肉がたっぷり!】スターバックスのチルドカップ”ストロベリークラッシュミルク”が登場♪

2026年5月19日(火)より、スターバックスのチルドカップ シリーズから”スターバックス®ストロベリークラッシュミルク”が発売されました♪いちご果肉がたっぷり使用し、まろやかなミルクと甘めの練乳を組み合わせた新作チルドカップ。いちごが好き人にはたまらないドリンクになっています!全国のファミリーマートにて販売しています♪

1粒のいちごパッケージ♪

今回の新作スターバックスは、まるでいちごをそのまま食べているような果実感とコクのあるミルクと練乳を組み合わせたドリンクになっています。一粒ずつ丁寧に手摘みしたいちごの果肉・果汁を使用したチルドカップです。

鮮やかで真っ赤なパッケージは、1粒のいちご果実のデザインになっていてインパクトがあります!果実の部分の赤色はメタリック感があり、下部の白色はいちごと合わさるミルクを表していて、いちごの可愛らしさがあふれるパッケージになっています♪

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飲んだ感想は…

まろやかでコクのあるミルクと優しい練乳の甘みが広がり、いちごの優しい味わいが楽しめます♪

みずみずしい果肉がゴロゴロ入っているので、いちごのつぶつぶ食感もあり、いちごの甘酸っぱさも感じました。

いちごのジューシーさもありつつ、ミルク感がしっかりあるのでいちごミルクのような味わいになっています♪いちごが好きな方にぜひ試してほしいです。

商品情報

スターバックス®ストロベリークラッシュミルク

・発売エリア：ファミリーマート

・発売期日：2026年5月19日(火)

・希望小売価格：250円(税別)

・賞味期限：18日間

・容量：180gカップ

※本記事は個人の感想に基づいたものです。味の感じ方には個人差がありますのでご了承ください。

※一部の店舗では、お取扱いがない場合がございます。