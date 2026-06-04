Dannie May、TVアニメ『鎧真伝サムライトルーパー』第2クールのOP主題歌に新曲「BAD 遺伝子」を書き下ろし！本PVにて音源も初解禁！

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3ボーカルかつ、3コーラス。変幻自在な楽曲と、時代に寄り添った詞世界で中毒者を増殖させるDannie Mayが、2026年7月7日（火）より放送・配信開始となるTVアニメ『鎧真伝サムライトルーパー』第2クールのオープニング主題歌に新曲「BAD 遺伝子」を書き下ろしたことが明らかとなった。

公開されたアニメの第2クール本PVにて、新曲「BAD 遺伝子」の音源が初解禁。

作詞・作曲をマサ（Vo./Gt.）、編曲を田中タリラ（Vo./Key.）が手掛けた今作は、「盛大な親子喧嘩」をテーマに、思春期の迸るようなイライラや葛藤を詰め込んだ一曲。

とびきりの攻撃性の中に少しだけの愛情と甘えが同居する、Dannie May渾身のロックチューンがアニメの新たな激しい戦いを鮮やかに彩っている。

Dannie Mayは今年、「JAPAN JAM 2026」への2年連続出演に加え、「METROCK 2026」への出演など大型フェスでも確かな存在感を確立。

さらに今秋には、バンド結成当初からの目標であったZepp DiverCity公演を含む東名阪ワンマンツアー「YOKAI」の開催を控えており、ライブシーンにおける動員を急速に拡大している。

アニメファンのみならず、今まさにDannie Mayの剥き出しの音楽に出会って欲しい。

＜マサ（Vo./Gt.） コメント＞

「盛大な親子喧嘩を」とのことで思春期の迸るようなイライラを曲にしました。

「分かり合うまでの数センチが遠いのさ」。うん。分かります。僕も中学生の時そうでした。

いつか僕が親になった時もそう思うのでしょうか。

とびきりの攻撃性に少しだけの愛情と甘えを込めて。たくさんの人に聴いてもらえると嬉しいです。

●作品情報

TVアニメ『鎧真伝サムライトルーパー』第2クール

2026年7月7日（火）より放送・配信開始

TOKYO MX：毎週火曜 23時30分〜

関西テレビ：毎週火曜 25時19分〜

BS-11：毎週水曜 24時00分〜

配信

U-NEXT、アニメ放題、dアニメストア 毎週火曜 24時00分〜見放題最速配信 ほか

●楽曲情報

TVアニメ『鎧真伝サムライトルーパー』第2クールオープニング主題歌

Dannie May

「BAD 遺伝子」

作詞：マサ

作曲：マサ

編曲：田中タリラ

レーベル：SKID ZERO

※リリース詳細は後日発表

●ライブ情報

Dannie May TOUR 2026「YOKAI」

10月3日（土）愛知：NAGOYA CLUB QUATTRO

10月4日（日）大阪：BIGCAT

10月9日（金）東京：Zepp DiverCity

チケット情報

各種先行受付URL

https://eplus.jp/sf/word/0000134814

©SUNRISE

関連リンク

Dannie Mayオフィシャルサイト

https://danniemay.com/

TVアニメ『鎧真伝サムライトルーパー』公式サイト

https://www.samurai-trooper.net/